«Динамо» віддало легіонера в оренду

До кінця сезону Сідклей гратиме за грецький ПАОК

Бразильський захисник київського «Динамо» Сідклей наступний сезон проведе в клубі ПАОК. Як повідомляє сайт грецької команди, термін дії оренди розрахований до кінця сезону-2021/2022.

ПАОК тренує син головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу Разван.

Бразилець перейшов до «Динамо» в липні 2018-го року з «Атлетіко-Паранаенсе». За три сезони захисник провів 34 матчі і забив три голи.

Раніше став відомий календар матчів «Динамо» й «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.