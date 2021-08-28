«Динамо» віддало легіонера в оренду
Сідклей залишив київський клуб
Фото: ФК ПАОК
До кінця сезону Сідклей гратиме за грецький ПАОК
Бразильський захисник київського «Динамо» Сідклей наступний сезон проведе в клубі ПАОК. Як повідомляє сайт грецької команди, термін дії оренди розрахований до кінця сезону-2021/2022.
ПАОК тренує син головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу Разван.
Бразилець перейшов до «Динамо» в липні 2018-го року з «Атлетіко-Паранаенсе». За три сезони захисник провів 34 матчі і забив три голи.
Раніше став відомий календар матчів «Динамо» й «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.
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