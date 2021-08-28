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    «Динамо» віддало легіонера в оренду

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    Сідклей залишив київський клуб - «Динамо» віддало легіонера в оренду
    Сідклей залишив київський клуб
    Фото: ФК ПАОК

    До кінця сезону Сідклей гратиме за грецький ПАОК

    Бразильський захисник київського «Динамо» Сідклей наступний сезон проведе в клубі ПАОК. Як повідомляє сайт грецької команди, термін дії оренди розрахований до кінця сезону-2021/2022.

    ПАОК тренує син головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу Разван.

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    Бразилець перейшов до «Динамо» в липні 2018-го року з «Атлетіко-Паранаенсе». За три сезони захисник провів 34 матчі і забив три голи.

    Раніше став відомий календар матчів «Динамо» й «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» віддало легіонера в оренду