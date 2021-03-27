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    Легенду «Динамо» мера Тбілісі Каладзе госпіталізували з рідкісною хворобою

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    Кахабер Каладзе підхопив важку хворобу - Легенду «Динамо» мера Тбілісі Каладзе госпіталізували з рідкісною хворобою
    Кахабер Каладзе підхопив важку хворобу
    Фото з відкритих джерел

    У переможця Ліги чемпіонів виявили порушення функціонування головного мозку

    Колишній гравець київського «Динамо» та італійського «Мілана», а нині мер Тбілісі Каха Каладзе потрапив до лікарні. У одного з найкращих захисників в історії українського клубу виявили ослаблення кровотоку і пов'язане з цим порушення функціювання головного мозку. Як повідомив сам Каладзе, він перебуває на медичних дослідженнях в одній із клінік грузинської столиці.

    «Друзі, до мене приходить багато повідомлень, від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому не такий активний. Вважаю зобов'язаним дати вам інформацію: маю вертебро-базилярний синдром і вестибулопатію, тому перебуваю на медичних дослідженнях в одній з клінік Тбілісі. Працюю дистанційно і продовжую лікування. Я хотів, щоби ви отримали цю інформацію від мене. До зустрічі»! – написав 43-річний Каладзе у Facebook.

    Ця хвороба супроводжується запамороченням і хитанням при ходьбі. Як футболіст Кахабер тричі ставав чемпіоном України, стільки ж вигравав Кубок. З «Міланом» двічі перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, був переможцем клубного чемпіонату світу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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