Легенду «Динамо» мера Тбілісі Каладзе госпіталізували з рідкісною хворобою

У переможця Ліги чемпіонів виявили порушення функціонування головного мозку

Колишній гравець київського «Динамо» та італійського «Мілана», а нині мер Тбілісі Каха Каладзе потрапив до лікарні. У одного з найкращих захисників в історії українського клубу виявили ослаблення кровотоку і пов'язане з цим порушення функціювання головного мозку. Як повідомив сам Каладзе, він перебуває на медичних дослідженнях в одній із клінік грузинської столиці.

«Друзі, до мене приходить багато повідомлень, від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому не такий активний. Вважаю зобов'язаним дати вам інформацію: маю вертебро-базилярний синдром і вестибулопатію, тому перебуваю на медичних дослідженнях в одній з клінік Тбілісі. Працюю дистанційно і продовжую лікування. Я хотів, щоби ви отримали цю інформацію від мене. До зустрічі»! – написав 43-річний Каладзе у Facebook.

Ця хвороба супроводжується запамороченням і хитанням при ходьбі. Як футболіст Кахабер тричі ставав чемпіоном України, стільки ж вигравав Кубок. З «Міланом» двічі перемагав у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, був переможцем клубного чемпіонату світу.