Легіонер київського «Динамо» вдруге заразився коронавірусом

Данець Мікель Дуелунд знову знаходиться на карантині

Не щастить данському півзахисникові київського «Динамо» Мікелю Дуелунду. Він ходить поруч з основним складом, проте майже не виходить на поле. Нещодавно його не взяли на гру з «Зорею», яку команда Мірчи Луческу виграла, відчепивши, начебто через його конфлікт з тренером, за кілька хвилин до виїзду гравців у аеропорт. Тепер же, як повідомляє Tipsbladet, данець вдруге заразився коронавірусом.

«Я залишався на карантині останні 14 днів без можливості тренуватися. Я не такий хворий, як минулого разу, тому хвороба не так вплине на мою форму, але я втрачу кілька тижнів футболу», – наводить видання слова Дуелунда.

Цього сезону 23-річний Мікель провів за «Динамо» три матчі в усіх турнірах.

Зараз футболісти роз’їхалися по збірних, українці, зокрема, зуміли вирвати нічию у зустрічі з чемпіонами світу французами. А чемпіонат України відновиться 4 квітня. Цього дня кияни зіграють проти «Олександрії».