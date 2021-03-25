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    Легіонер київського «Динамо» вдруге заразився коронавірусом

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    Мікель Дуелунд ризикує бульшше не зіграти в поточному чемпіонаті України - Легіонер київського «Динамо» вдруге заразився коронавірусом
    Мікель Дуелунд ризикує бульшше не зіграти в поточному чемпіонаті України
    Фото з відкритих джерел

    Данець Мікель Дуелунд знову знаходиться на карантині

    Не щастить данському півзахисникові київського «Динамо» Мікелю Дуелунду. Він ходить поруч з основним складом, проте майже не виходить на поле. Нещодавно його не взяли на гру з «Зорею», яку команда Мірчи Луческу виграла, відчепивши, начебто через його конфлікт з тренером, за кілька хвилин до виїзду гравців у аеропорт. Тепер же, як повідомляє Tipsbladet, данець вдруге заразився коронавірусом.

    «Я залишався на карантині останні 14 днів без можливості тренуватися. Я не такий хворий, як минулого разу, тому хвороба не так вплине на мою форму, але я втрачу кілька тижнів футболу», – наводить видання слова Дуелунда.

    Цього сезону 23-річний Мікель провів за «Динамо» три матчі в усіх турнірах.

    Зараз футболісти роз’їхалися по збірних, українці, зокрема, зуміли вирвати нічию у зустрічі з чемпіонами світу французами. А чемпіонат України відновиться 4 квітня. Цього дня кияни зіграють проти «Олександрії».

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    Теги: ФК «Динамо» Міккель Дуелунн
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