Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Фінляндія

Команда Андрія Шевченка проведе другу зустріч групового турніру

28 березня збірна України з футболу на НСК «Олімпійський» проведе другий матч кваліфікації ЧС-2022 проти учасника Євро-2020 команди Фінляндії. Наш найближчий суперник в першому турі в Гельсінкі зіграла внічию з боснійцями – 2:2.

Україна і Фінляндія перетиналися в одній відбірній групі ЧС-2018. Наша команда виграла в Одесі – 1:0, та Тампере – 2:1.

У прямому ефірі поєдинок Україна – Фінляндія покажуть о 21:45 телеканали «Футбол 1» «Україна».

«Футбол 1» о 16:00 також покаже матч Казахстан – Франція. З чемпіонами світу в Парижі українці розійшлися миром – 1:1.

Турнірне становище в групі D: 1. Боснія і Герцеговина - 1 очко (1 матч); 2. Фінляндія - 1 (1); 3. Україна - 1 (1); 4. Франція - 1 (1); 5. Казахстан - 0 (0).

Прямі путівки до фінального турніру ЧС-2022 отримають лише переможці кожної групи. Крім того, три учасники майбутнього ЧС від Європи визначаться в спеціальному плей-офф.