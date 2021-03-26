Чемпіонат України з футболу увійшов до топ-20 найкращих у світі

Трійку найцікавіших ліг склали Прімера, англійська Прем’єр-ліга та бразильська Серія А

Українська Прем’єр-ліга увійшла до двадцятки найкращих футбольних чемпіонатів світу минулого десятиліття. Такий висновок зробили в Міжнародній федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Очевидно, в основному бралися до уваги роки до війни, яка розпочалася на Донбасі 2014 року. Тоді у вищій лізі грали 16 команд, а за медалі боролися, окрім «Динамо» й «Шахтаря», «Металіст», «Дніпро», «Чорноморець», «Карпати», а до фіналу Кубку доходили «Таврія», донецький «Металург» та «Ворскла». Українська ліга посіла 16-е місце в рейтингу.

Рейтинг чемпіонатів 2010 – 2020 років

1. Іспанія (11988 очок)

2. Англія (10498)

3. Бразилія (9851)

4. Італія (9787,5)

5. Німеччина (9118)

6. Аргентина (8639)

7. Франція (8594)

8. Колумбія (7672)

9. Португалія (7217)

10. Парагвай (6922,5)

... 16. Україна (6053,5)

В поточному чемпіонаті лідирує київське «Динамо», яке випереджає «Шахтар» на 7 очок.



