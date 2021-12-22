Левандовський порівняв Мессі і Роналду

Нападник «Баварії» продовжує мріяти про «Золотий м’яч»

Польський форвард «Баварії» Роберт Левандовський порівняв найкращих футболістів останніх років Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

«З тих пір, як я став професіоналом, Мессі та Роналду були вищими за всіх інших. Між ними завжди була дуель. Вся справа в тому, якому типу гравців ви віддаєте перевагу. Я поважаю важку роботу Кріштіану Роналду. У Мессі все виглядає легко. Я думаю, що Кріштіану довелося старанніше працювати для свого успіху», – наводить слова Левандовського Bild.

Левандовський також оцінив шанси здобути престижну нагороду «Золотий м'яч» у 2022 році.

«Все можуть вирішити дрібні деталі. Я можу гарантувати, що продовжуватиму виконувати свою роботу і показувати свої найкращі результати.

Важко виграти чемпіонат світу з Польщею, але я дуже задоволений кар'єрою. Я все ще голодний – коли виграю чемпіонат, хочу знову перемагати. Наприклад, виграти Лігу чемпіонів», – розповів Левандовський.

Роберт став другим у боротьбі за «Золотий м'яч за підсумками 2021 року. Нагороду отримав нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі.