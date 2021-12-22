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    Левандовський порівняв Мессі і Роналду

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    Роберт Левандовський сподівається на перемогу в Лізі чемпіонів - Левандовський порівняв Мессі і Роналду
    Роберт Левандовський сподівається на перемогу в Лізі чемпіонів
    фото з відкритих джерел

    Нападник «Баварії» продовжує мріяти про «Золотий м’яч»

    Польський форвард «Баварії» Роберт Левандовський порівняв найкращих футболістів останніх років Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

    «З тих пір, як я став професіоналом, Мессі та Роналду були вищими за всіх інших. Між ними завжди була дуель. Вся справа в тому, якому типу гравців ви віддаєте перевагу. Я поважаю важку роботу Кріштіану Роналду. У Мессі все виглядає легко. Я думаю, що Кріштіану довелося старанніше працювати для свого успіху», – наводить слова Левандовського Bild.

    Левандовський також оцінив шанси здобути престижну нагороду «Золотий м'яч» у 2022 році.

    «Все можуть вирішити дрібні деталі. Я можу гарантувати, що продовжуватиму виконувати свою роботу і показувати свої найкращі результати.

    Важко виграти чемпіонат світу з Польщею, але я дуже задоволений кар'єрою. Я все ще голодний – коли виграю чемпіонат, хочу знову перемагати. Наприклад, виграти Лігу чемпіонів», – розповів Левандовський.

    Роберт став другим у боротьбі за «Золотий м'яч за підсумками 2021 року. Нагороду отримав нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Роберт Левандовскі
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    Левандовський порівняв Мессі і Роналду