Динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї

Денис Попов з Дар'єю зустрічається близько року

Весілля захисника відвідали брати Суркіси

Захисник київського «Динамо», чемпіон світу серед молодіжних команд Денис Попов одружився. Обраницею футболіста стала дівчина на ім’я Дар’я. Раніше, нагадаємо, Денис зустрічався з бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо Дар’єю Білодід.

Весілля відвідали багато динамівців, які ще не встигли відлетіти у теплі краї, або спеціально залишилися, щоб привітати одноклубника.

Привітати з урочистою подією футболіста прийшли колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і президент «Динамо» Ігор Суркіс.

Забіг на свято і Віталій Миколенко, який щойно повернувся з Англії, де проходив медогляд в англійському «Евертоні».

Не було, щоправда, Віктора Циганкова. Він зараз на іншому кінці світу на відпочинку, де встиг зробити пропозицію своїй нареченій.

Раніше стало відомо, що заміж виходить прима української гімнастики.