Динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї
Весілля захисника відвідали брати Суркіси
Захисник київського «Динамо», чемпіон світу серед молодіжних команд Денис Попов одружився. Обраницею футболіста стала дівчина на ім’я Дар’я. Раніше, нагадаємо, Денис зустрічався з бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо Дар’єю Білодід.
Весілля відвідали багато динамівців, які ще не встигли відлетіти у теплі краї, або спеціально залишилися, щоб привітати одноклубника.
Привітати з урочистою подією футболіста прийшли колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і президент «Динамо» Ігор Суркіс.
Забіг на свято і Віталій Миколенко, який щойно повернувся з Англії, де проходив медогляд в англійському «Евертоні».
Не було, щоправда, Віктора Циганкова. Він зараз на іншому кінці світу на відпочинку, де встиг зробити пропозицію своїй нареченій.
Раніше стало відомо, що заміж виходить прима української гімнастики.
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