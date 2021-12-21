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    Динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї

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    Денис Попов з Дар'єю зустрічається близько року - Динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї
    Денис Попов з Дар'єю зустрічається близько року
    фото з відкритих джерел

    Весілля захисника відвідали брати Суркіси

    Захисник київського «Динамо», чемпіон світу серед молодіжних команд Денис Попов одружився. Обраницею футболіста стала дівчина на ім’я Дар’я. Раніше, нагадаємо, Денис зустрічався з бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо Дар’єю Білодід.

    Весілля відвідали багато динамівців, які ще не встигли відлетіти у теплі краї, або спеціально залишилися, щоб привітати одноклубника.

    Привітати з урочистою подією футболіста прийшли колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і президент «Динамо» Ігор Суркіс.

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    Забіг на свято і Віталій Миколенко, який щойно повернувся з Англії, де проходив медогляд в англійському «Евертоні».

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    Не було, щоправда, Віктора Циганкова. Він зараз на іншому кінці світу на відпочинку, де встиг зробити пропозицію своїй нареченій.

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    Раніше стало відомо, що заміж виходить прима української гімнастики.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Микола Шапаренко Віталій Миколенко Дарина Білодід Денис Попов
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    Динамівець Попов, який зустрічався з Білодід, одружився на іншій Дар’ї