В Англії назвали найкращого футболіста року. Роналду немає в топ-10

Найсильнішим гравцем вболівальники визнали нападника «Ліверпуля» Салаха

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах став найкращим гравцем Прем’єр-ліги в 2021 році і отримав нагороду Fans’ Footballer of the Year. Переможця визначили уболівальники. Про це повідомляє Mirror Football.

За інформацією видання, у голосуванні взяло участь понад 140 тисяч фанів. Друге місце посів півзахисник «Вест Гема» Деклан Райс, третім став футболіст «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Примітно, що до топ-10 не потрапив нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.

До топ-20 також увійшли такі футболісти: 4. Філіп Фоден («Манчестер Сіті»), 5. Едуард Менді («Челсі»), 6. Мейсон Маунт («Челсі»), 7. Рубен Діаш («Манчестер Сіті») , 8. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), 9. Жоржіньо («Челсі»), 10. Жоау Канселу («Манчестер Сіті»), 11. Майкл Антоніо («Вест Гем»), 12. Гаррі Кейн («Тоттенгем»), 13. Н'Голо Канте («Челсі»), 14. Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 15. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), 16. Трент Александер-Арнольд («Ліверпуль», 17. Джек Гриліш («Астон Вілла»/«Манчестер Сіті»), 18. Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті»), 19. Сон Хін Мін («Тоттенгем»), 20. Юрі Тілеманс («Лестер»).