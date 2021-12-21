У ФІФА розповіли про прибутки в разі проведення чемпіонату світу кожні два роки

Президент Міжнародної федерації футболу обіцяє збільшення доходу на S4,4 млрд

Глава ФІФА Джанні Інфантіно, який лобіює проведення чемпіонату світу кожні два роки, розповів, як зміна формату турніру вплине на прибутки.

«Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе разом додаткові $4,4 млрд доходу за перший чотирирічний цикл, – наводить слова глави сайт ФІФА. – Ці кошти буде розподілено між 211 асоціаціями-членами ФІФА. Додаткові прибутки потенційно дозволять збільшити фінансування одного члена ФІФА з $6 млн до $25 млн за перший чотирирічний цикл.

Наша мета – допомогти скоротити розрив між членами ФІФА і дати якомога більшій кількості асоціацій реальніші шанси виступати на світовій арені».

Проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки негативно вплине на чемпіонати континентів. Крім того, УЄФА збирається реформувати Лігу націй, куди запросять провідні футбольні країни Південної Америки.