Олімпійська чемпіонка Харлан розповіла, чому розлучилася з чоловіком

Фехтувальниця наразі не хоче стосунків і бажає побути одна

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, чому розпався її перший шлюб.

Ольга Харлан свого часу зустрічалася чотири роки з кік-боксером, доки не дізналася, що вона у нього не одна. Не впасти в депресію Харлан тоді допоміг її колега, фехтувальник Дмитро Бойко, за якого вона після чотирьох років стосунків вийшла заміж.

«Я його дуже любила і він мене. Рідна людина мені була. Ми були разом чотири роки перед тим, як він мені зробив пропозицію. Я вже так цього чекала, тому що ми вже багато років разом, вже логічний кінець усьому цьому має бути таким», – розповіла Ольга в програмі «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна».

Утім, проживши два роки у шлюбі, чоловік вирішив покинути все і поїхати на роботу до США, а Оля залишати Україну не хотіла.

«Коли ми не бачилися сім місяців, я зрозуміла, що, швидше за все, це чужа людина мені вже. Він приїхав потім на тиждень і знову поїхав, – розповідає спортсменка і додає, що коли на її день народження чоловік знову не був поруч, вона вирішила розлучитися. – Це було, здається, після мого дня народження, я сказала, що давай, напевно, не будемо поки що спілкуватися».

Оля розповіла також, що після розлучення із Дмитром вона майже одразу закрутила роман із колегою та давнім знайомим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

«Це було вже через пару місяців, коли я розлучилася, після розмови з чоловіком. Я подумала – чому б ні, він добрий хлопець, давай поспілкуємось. І я зробила перший крок уперед. Ми переписувалися, але тільки в такій дружній атмосфері. Потім частіше ми почали спілкуватися. Я його ще лякала спочатку, тому що я активізувалась дуже швидко. Я не маю такого – я зараз не хочу стосунків, я хочу побути сама. Ні. Мені подобається людина – все. Він думав, що таким чином виходжу зі свого шлюбу. Хоча у мене було все щиро», – поділилася відвертим Ольга Харлан.