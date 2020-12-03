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    Лідер «Сокола» Міхнов розповів, коли повернеться на лід після травми

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Андрій Міхнов розраховує повернутися на лід найближчого понеділка - Лідер «Сокола» Міхнов розповів, коли повернеться на лід після травми
    Андрій Міхнов розраховує повернутися на лід найближчого понеділка
    Світлина - Іван Вербицький

    Андрій пропустив уже три поєдинки киян

    Нападник київського «Сокола» Андрій Міхнов розповів, коли повернеться на лід після травми, отриманої в матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги з «Краматорськом» 22 листопада.

    «Лікар сказав, що строк мого відновлення – два тижні. Тому сподіваюся, що в понеділок вже вийду на лід, - розповідає Андрій Міхнов «Главкому». – Так, наразі кульгаю, але це ні про що не говорить. На мені просто вдягнений корсет, щоб нога не згиналася».

    Без Міхнова «Сокіл» виграв усі три поєдинки, зокрема в чинних чемпіонів з «Кременчука» й наразі з десятьма перемогами у 13-ти матчах посідає в друге місце в таблиці, поступаючись одним очком «Донбасу».

    «Ми нічого не планували, тому не можу сказати, що такий результат для нас – якась несподіванка, - коментує Андрій. – Виходимо від гри до гри, працюємо, налаштовуємося на кожен матч максимально, бо команда в нас молода. Не можемо собі дозволили не налаштуватися на когось. Якраз у тих матчах, на які ми виходили недостатньо сконцентрованими, програвали. Поважаємо всіх суперників, будь то «Донбас» чи «Крижані Вовки». Так, через молодість більшості хокеїстів стабільності нам ще бракує. Але з часом прийде й вона. Команда у нас хороша».

    Міхнову – 37 і в «Соколі» він найдосвідченіший гравець. «Порозуміння досягаємо без проблем, - каже Андрій. – У нас всі хлопці правильні, працьовиті. В мене зі всіма добрі стосунки. У нас прекрасний колектив».

    Наступний матч «Сокіл» проведе найближчої суботи, 5 грудня. Починаючи з 17:00 на льоду спорткомплексу АТЕК «соколята» прийматимуть «Кременчук». В обох команд по 20 очок. Вони ділять друге-третє місця.

     Читайте також: Відродження хокейного «Сокола». Спонсори, амбіції, новачки і фоторепортаж з тренування
    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Андрій Міхнов
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