Київський «Сокіл» здобув четверту перемогу в передсезонних матчах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сокіл» у контрольних матчах залишається непереможним Світлина - ХК «Сокіл»

«Соколята» втретє здолали «Крижаних Вовків»

Відроджений влітку найтитулованіший хокейний клуб України «Сокіл» зіграв п'ятий контрольний матч у рамках підготовки до старту в Українській хокейній лізі-2020/2021. Підопічні Олега Шафаренка перемогли київських «Крижаних Вовків».

«Сокіл» (Київ) – «Крижані Вовки» (Київ) – 4:2

Шайби: 0:1 – Моксунен. 1:1 – Антон Рубан (Кузьменко). 1:2 – Моксунен. 2:2 – Антон Рубан (Голубич). 3:2 – Михайло Сімчук (Фелікс Морозов, Павлов). 4:2 – Кузьменко

Обидві шайби у складі «Вовків» закинув їх новачок, фінський оборонець Еету Моксунен. У «Сокола» дубль на рахунку нападника Антона Рубана.

Загалом у підготовчий період «Сокіл» провів уже п’ять контрольних матчів і лише в одному (проти «Вовків») зіграв унічию, а в решті переміг. Тричі «соколята» здолали тих же «Вовків» і ще в одній грі розгромили «Білий Барс».

Читайте також: