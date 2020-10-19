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    Київський «Сокіл» здобув четверту перемогу в передсезонних матчах

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    &laquo;Сокіл&raquo; у контрольних матчах залишається непереможним - Київський «Сокіл» здобув четверту перемогу в передсезонних матчах
    «Сокіл» у контрольних матчах залишається непереможним
    Світлина - ХК «Сокіл»

    «Соколята» втретє здолали «Крижаних Вовків»

    Відроджений влітку найтитулованіший хокейний клуб України «Сокіл» зіграв п'ятий контрольний матч у рамках підготовки до старту в Українській хокейній лізі-2020/2021. Підопічні Олега Шафаренка перемогли київських «Крижаних Вовків».

    «Сокіл» (Київ) – «Крижані Вовки» (Київ) – 4:2

    Шайби: 0:1 – Моксунен. 1:1 – Антон Рубан (Кузьменко). 1:2 – Моксунен. 2:2 – Антон Рубан (Голубич). 3:2 – Михайло Сімчук (Фелікс Морозов, Павлов). 4:2 – Кузьменко

    Обидві шайби у складі «Вовків» закинув їх новачок, фінський оборонець Еету Моксунен. У «Сокола» дубль на рахунку нападника Антона Рубана.

    Загалом у підготовчий період «Сокіл» провів уже п’ять контрольних матчів і лише в одному (проти «Вовків») зіграв унічию, а в решті переміг. Тричі «соколята» здолали тих же «Вовків» і ще в одній грі розгромили «Білий Барс».

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    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Фелікс Морозов Михайло Сімчук ХК «Крижані Вовки» Олег Шафаренко Антон Рубан Еету Моксунен
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