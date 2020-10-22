«Нікіта, а не Микита». Хокеїстові «Донбасу» не сподобалося, що його називають українською (відео)



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Буценко. Микита чи Нікіта? Світлина із соцмереж

Микита Буценко є гравцем збірної України

«Во-первых, Никита, а не Мыкыта», - такими словами розпочав свій коментар телеканалу XSport у перерві фінального матчу Української хокейної ліги проти «Кременчука» український хокеїст донецького «Донбасу» Микита Буценко.

Народжений у Харкові 24-річний нападник Микита Буценко є гравцем національної збірної України, за яку в 24 матчах закинув 6 шайб і віддав 10 результативних передач. За «Донбас» Микита, який є вихованцем київського «Сокола», виступав у 2015-2017 роках і повернувся в команду цьогоріч.

Батько Микити – теж відомий у минулому нападник харківського «Динамо», київського «Сокола», низки російських клубів Костянтин Буценко. Нині Буценко-старший тренує команду-півфіналіста УХЛ «Білий Барс» із Білої Церкви.

Зауважимо, що Українська хокейна ліга-2019/2020 через пандемію коронавірусу розтяглася більше, ніж на рік. Сезон фінішував лише позавчора, 20 жовтня. Перегравши у сьомому матчі фінальної серії плей-оф «Донбас», чемпіонами вперше стали хокеїсти «Кременчука».

Новий сезон УХЛ стартує уже сьогодні, 22 жовтня.