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    «Нікіта, а не Микита». Хокеїстові «Донбасу» не сподобалося, що його називають українською (відео)

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    Буценко. Микита чи Нікіта? - «Нікіта, а не Микита». Хокеїстові «Донбасу» не сподобалося, що його називають українською (відео)
    Буценко. Микита чи Нікіта?
    Світлина із соцмереж

    Микита Буценко є гравцем збірної України

    «Во-первых, Никита, а не Мыкыта», - такими словами розпочав свій коментар телеканалу XSport у перерві фінального матчу Української хокейної ліги проти «Кременчука» український хокеїст донецького «Донбасу» Микита Буценко.

    Народжений у Харкові 24-річний нападник Микита Буценко є гравцем національної збірної України, за яку в 24 матчах закинув 6 шайб і віддав 10 результативних передач. За «Донбас» Микита, який є вихованцем київського «Сокола», виступав у 2015-2017 роках і повернувся в команду цьогоріч.

    Батько Микити – теж відомий у минулому нападник харківського «Динамо», київського «Сокола», низки російських клубів Костянтин Буценко. Нині Буценко-старший тренує команду-півфіналіста УХЛ «Білий Барс» із Білої Церкви.

    Зауважимо, що Українська хокейна ліга-2019/2020 через пандемію коронавірусу розтяглася більше, ніж на рік. Сезон фінішував лише позавчора, 20 жовтня. Перегравши у сьомому матчі фінальної серії плей-оф «Донбас», чемпіонами вперше стали хокеїсти «Кременчука».

    Новий сезон УХЛ стартує уже сьогодні, 22 жовтня. 

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    Збірна України хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас Костянтин Буценко спорт поза політикою Микита Буценко
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