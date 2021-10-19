Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал»: стартові склади

В третьому турі групового турніру єврокубків зустрічаються другі команди України та Іспанії

Донецький «Шахтар» приймає мадридський «Реал» в третьому турі Ліги чемпіонів. За годину до матчу стали відомі стартові склади команд.

Обидві команди не можуть розраховувати на низку провідних виконавців. За «Шахтар» не зіграють найкращий бомбардир Лассіна Траоре, провідний захисник Матвієнко, а також Коноплянка і Мораес. У «Реала» проблеми, судячи з трансферної ціни футболістів, відчутніші. Проте довга лава запасних дозволяє їм безболісно замінити Іско, Азара, Карвахаля, Бейла, Йовіча і Себальоса.

У «Шахтаря» залишилися в запасі Степаненко, П'ятов і Маркос Антоніо. У «Реала» готові будуть підсилити гру Лунін, Начо, Марсело, Камавінга і Асенсіо.

«Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Педріньйо, Фернандо.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус, Родріго, Бензема.

Докладніше: «Шахтар» – «Реал»: онлайн матчу Ліги чемпіонів.