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    Збірна України потрапила в «групу смерті» на Євро з футзалу

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    Збірна України потрапила в «групу смерті» на Євро з футзалу
    Фото: УЄФА

    На першому етапі наша команда зустрінеться з господарями турніру і чемпіонами світу

    Українська збірна з футзалу дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи. Жереб був не дуже прихильний для нашої команди. В групу А до українців потрапила Португалія, яка кілька тижнів тому вперше в історії стала чемпіоном світу. Крім того, нашій команді на початковій стадії належить зустрітися з господарями Євро з Нідерландів і переможцем пари Білорусь – Сербія.

    На Євро, який пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Амстердамі і Гронінгеме, вперше зіграють 16 команд.

    Решту груп сформували так:

    Група В. Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

    Група С. Росія, Польща, Словаччина, Хорватія.

    Група D. Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина.

    Першу гру України проведе з Нідерландами (19 січня), потім «синьо-жовті» зіграють проти Білорусі або Сербії (23 січня), а останній матч проведуть проти Португалії (28 січня).

    До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

    На п'яти останніх фінальних турнірах збірна України припиняла боротьбу в чвертьфіналах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України потрапила в «групу смерті» на Євро з футзалу