Збірна України потрапила в «групу смерті» на Євро з футзалу

На першому етапі наша команда зустрінеться з господарями турніру і чемпіонами світу

Українська збірна з футзалу дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи. Жереб був не дуже прихильний для нашої команди. В групу А до українців потрапила Португалія, яка кілька тижнів тому вперше в історії стала чемпіоном світу. Крім того, нашій команді на початковій стадії належить зустрітися з господарями Євро з Нідерландів і переможцем пари Білорусь – Сербія.

На Євро, який пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Амстердамі і Гронінгеме, вперше зіграють 16 команд.

Решту груп сформували так:

Група В. Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

Група С. Росія, Польща, Словаччина, Хорватія.

Група D. Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина.

Першу гру України проведе з Нідерландами (19 січня), потім «синьо-жовті» зіграють проти Білорусі або Сербії (23 січня), а останній матч проведуть проти Португалії (28 січня).

До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

На п'яти останніх фінальних турнірах збірна України припиняла боротьбу в чвертьфіналах.