Збірна України потрапила в «групу смерті» на Євро з футзалу
На першому етапі наша команда зустрінеться з господарями турніру і чемпіонами світу
Українська збірна з футзалу дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи. Жереб був не дуже прихильний для нашої команди. В групу А до українців потрапила Португалія, яка кілька тижнів тому вперше в історії стала чемпіоном світу. Крім того, нашій команді на початковій стадії належить зустрітися з господарями Євро з Нідерландів і переможцем пари Білорусь – Сербія.
На Євро, який пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Амстердамі і Гронінгеме, вперше зіграють 16 команд.
Решту груп сформували так:
Група В. Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.
Група С. Росія, Польща, Словаччина, Хорватія.
Група D. Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина.
Першу гру України проведе з Нідерландами (19 січня), потім «синьо-жовті» зіграють проти Білорусі або Сербії (23 січня), а останній матч проведуть проти Португалії (28 січня).
До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.
На п'яти останніх фінальних турнірах збірна України припиняла боротьбу в чвертьфіналах.
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