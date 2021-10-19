Де дивитися матч «Барселона» – «Динамо» в Лізі чемпіонів

«Динамо» спробує здобути очки в матчі з «Барселоною»

Кияни спробують відібрати очки в легендарного іспанського клубу

Для «Барселони» та «Динамо» матч 20 жовтня на «Камп Ноу» в третьому турі Ліги чемпіонів має доленосне значення. Від його результату залежить, хто з суперників отримає перевагу в боротьбі за одне з двох перших місць у групі, яке дозволяє вийти до плей-оф турніру.

Наразі кияни з одним очком посідають третю сходинку в турнірній таблиці, каталонці очок не набирали. Лідирує «Баварія» – 6 очок, у «Бенфіки» – 4.

В останніх турах національних чемпіонатів «Барселона» перемогла «Валенсію» – 3:1, а «Динамо» завдало поразки «Львову» – 4:1.

У прямій трансляції поєдинок «Барселона» – «Динамо» покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV.

В іншому матчі групи 20 жовтня (о 22:00) в Лісабоні зустрінуться «Бенфіка» та «Баварія».

Тим часом Луческу взяв Супрягу та Шкуріна на матч з «Барселоною».