Де дивитися матч «Барселона» – «Динамо» в Лізі чемпіонів
«Динамо» спробує здобути очки в матчі з «Барселоною»
Кияни спробують відібрати очки в легендарного іспанського клубу
Для «Барселони» та «Динамо» матч 20 жовтня на «Камп Ноу» в третьому турі Ліги чемпіонів має доленосне значення. Від його результату залежить, хто з суперників отримає перевагу в боротьбі за одне з двох перших місць у групі, яке дозволяє вийти до плей-оф турніру.
Наразі кияни з одним очком посідають третю сходинку в турнірній таблиці, каталонці очок не набирали. Лідирує «Баварія» – 6 очок, у «Бенфіки» – 4.
В останніх турах національних чемпіонатів «Барселона» перемогла «Валенсію» – 3:1, а «Динамо» завдало поразки «Львову» – 4:1.
У прямій трансляції поєдинок «Барселона» – «Динамо» покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV.
В іншому матчі групи 20 жовтня (о 22:00) в Лісабоні зустрінуться «Бенфіка» та «Баварія».
Тим часом Луческу взяв Супрягу та Шкуріна на матч з «Барселоною».
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