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    Де дивитися матч «Барселона» – «Динамо» в Лізі чемпіонів

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    &laquo;Динамо&raquo; спробує здобути очки в матчі з &laquo;Барселоною&raquo; - Де дивитися матч «Барселона» – «Динамо» в Лізі чемпіонів

    «Динамо» спробує здобути очки в матчі з «Барселоною»

    Фото з відкритих джерел

    Кияни спробують відібрати очки в легендарного іспанського клубу

    Для «Барселони» та «Динамо» матч 20 жовтня на «Камп Ноу» в третьому турі Ліги чемпіонів має доленосне значення. Від його результату залежить, хто з суперників отримає перевагу в боротьбі за одне з двох перших місць у групі, яке дозволяє вийти до плей-оф турніру.

    Наразі кияни з одним очком посідають третю сходинку в турнірній таблиці, каталонці очок не набирали. Лідирує «Баварія» – 6 очок, у «Бенфіки» – 4.

    В останніх турах національних чемпіонатів «Барселона» перемогла «Валенсію» – 3:1, а «Динамо» завдало поразки «Львову» – 4:1.

    У прямій трансляції поєдинок «Барселона» – «Динамо» покажуть о 19:45 відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV.

    В іншому матчі групи 20 жовтня (о 22:00) в Лісабоні зустрінуться «Бенфіка» та «Баварія».

    Тим часом Луческу взяв Супрягу та Шкуріна на матч з «Барселоною».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Де дивитися матч «Барселона» – «Динамо» в Лізі чемпіонів