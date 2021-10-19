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    Тренер «Барселони» Куман оцінив рівень «Динамо»

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    Рональд Куман знає силу українського чемпіона - Тренер «Барселони» Куман оцінив рівень «Динамо»
    Рональд Куман знає силу українського чемпіона
    Фото: ФК Барселона

    20 жовтня чемпіон України зустрінеться з іспанським клубом в третьому турі Ліги чемпіонів

    Головний тренер «Барселони» Рональд Куман реально оцінює рівень київського «Динамо», з яким його команда зустрінеться в третьому турі Ліги чемпіонів. На думку наставника, українська команда, якщо її порівнювати з минулом роком, стала кращою.

    «Я не знаю, чи вийдемо ми в наступне коло Ліги чемпіонів. Це залежить від обставин. Вимагати виходу в чвертьфінал, півфінал або фінал – це ненормально. Ви повинні виграти гру. Мене хвилює тільки завтрашній матч.

    Є команди, в яких сьогодні збалансований склад, в якому 23 гравці різних збірних, економічна ситуація яких набагато краща... Все це впливає на результат. Конкурувати ми можемо, так. Але не можна вимагати від «Барселони» перемоги в Лізі чемпіонів, коли разом з нами грають стабільні та добре укомплектовані команди», – наводить слова Кумана Marca.

    Також Рональд Куман знає, чого очікувати від київського «Динамо».

    «Динамо» стало кращим, ніж рік тому. Ми чітко знаємо, чого від суперників очікувати. «Барселона» ризикує своїм майбутнім у Лізі чемпіонів», – сказав Куман.

    Матч «Баррелона» – «Динамо» розпочнеться 20 жовтня о 19:45. «Главком» проведе онлайн-трансляцію гри.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Барселони» Куман оцінив рівень «Динамо»