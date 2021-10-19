Тренер «Барселони» Куман оцінив рівень «Динамо»

20 жовтня чемпіон України зустрінеться з іспанським клубом в третьому турі Ліги чемпіонів

Головний тренер «Барселони» Рональд Куман реально оцінює рівень київського «Динамо», з яким його команда зустрінеться в третьому турі Ліги чемпіонів. На думку наставника, українська команда, якщо її порівнювати з минулом роком, стала кращою.

«Я не знаю, чи вийдемо ми в наступне коло Ліги чемпіонів. Це залежить від обставин. Вимагати виходу в чвертьфінал, півфінал або фінал – це ненормально. Ви повинні виграти гру. Мене хвилює тільки завтрашній матч.

Є команди, в яких сьогодні збалансований склад, в якому 23 гравці різних збірних, економічна ситуація яких набагато краща... Все це впливає на результат. Конкурувати ми можемо, так. Але не можна вимагати від «Барселони» перемоги в Лізі чемпіонів, коли разом з нами грають стабільні та добре укомплектовані команди», – наводить слова Кумана Marca.

Також Рональд Куман знає, чого очікувати від київського «Динамо».

«Динамо» стало кращим, ніж рік тому. Ми чітко знаємо, чого від суперників очікувати. «Барселона» ризикує своїм майбутнім у Лізі чемпіонів», – сказав Куман.

Матч «Баррелона» – «Динамо» розпочнеться 20 жовтня о 19:45. «Главком» проведе онлайн-трансляцію гри.