«Шахтар» – «Реал»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

В третьому турі групового турніру зустрічаються віце-чемпіони України та Іспанії

Донецький «Шахтар» приймає мадридський «Реал» в третьому турі Ліги чемпіонів. Обидві команди сенсаційно поступилися молдавському «Шерифу» і не добрали по три очка. Для обох суперників це протистояння має важливе турнірне значення. Пікантності ситуації додає й минулорічне протистояння цих команд «Шахтар» тоді двічі переграв «Реал», що з «Королівським» клубом трапляється вкрай нечасто.

Обидві команди не можуть розраховувати на низку провідних виконавців. За «Шахтар» не зіграють найкращий бомбардир Лассіна Траоре, провідний захисник Матвієнко, а також Коноплянка і Мораес. У «Реала» проблеми, судячи з трансферної ціни футболістів, відчутніші. Проте довга лава запасних дозволяє їм безболісно замінити Іско, Азара, Карвахаля, Бейла, Йовіча і Себальоса.

15 хв. Удар Вінісіуса з-за меж штрафного - вище воріт.

13 хв. Дуже в швидкому темпі проходить матчю Реал щільно грає в зазисті. Незвично.

10 хв. Пройшла в Шахтаря флангова атака, але з прострілом не вийшло.

7 хв. Контратаки Реала дуже небезпечні. Трубін вже двічі відбивав удари з-за меж штрафного.

5 хв. Шахтар контролює м'яч. Але Реал огризаэться. Перший удар по воротх завдав Бензема - неточно.

1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

Все готово до початку матчу.

10 хвилин до матчу. Завершується розминка.

25 хвилин до матчу. Ось так зараз виглядає НСК Олімпійський в Києві

Пів години до матчу. Команди на розминці.

Одна година до матчу. Вже відомі стартові склади команд.

«Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Педріньйо, Фернандо.

В запасі: П’ятов, Вітао, Конопля, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Мудрик, Судаков, Сікан/

«Реал»: Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус, Родріго, Бензема.

В запасі: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавінга, Асенсіо, Бланко, Мігель, Маріано.

Турнірне становище

Сьогодні зіграли юнацькі команди «Шахтаря» і «Реала». Перемоги здобули юні футболісти українського клубу.