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    «Шахтар» – «Реал»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

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    Минулого року Шахтар двічі переміг Реал - «Шахтар» – «Реал»: онлайн матчу Ліги чемпіонів
    Минулого року Шахтар двічі переміг Реал
    Фото з відкритих джерел

    В третьому турі групового турніру зустрічаються віце-чемпіони України та Іспанії

    Донецький «Шахтар» приймає мадридський «Реал» в третьому турі Ліги чемпіонів. Обидві команди сенсаційно поступилися молдавському «Шерифу» і не добрали по три очка. Для обох суперників це протистояння має важливе турнірне значення. Пікантності ситуації додає й минулорічне протистояння цих команд «Шахтар» тоді двічі переграв «Реал», що з «Королівським» клубом трапляється вкрай нечасто.

    Обидві команди не можуть розраховувати на низку провідних виконавців. За «Шахтар» не зіграють найкращий бомбардир Лассіна Траоре, провідний захисник Матвієнко, а також Коноплянка і Мораес. У «Реала» проблеми, судячи з трансферної ціни футболістів, відчутніші. Проте довга лава запасних дозволяє їм безболісно замінити Іско, Азара, Карвахаля, Бейла, Йовіча і Себальоса.

    15 хв. Удар Вінісіуса з-за меж штрафного - вище воріт.

    13 хв. Дуже в швидкому темпі проходить матчю Реал щільно грає в зазисті. Незвично.

    10 хв. Пройшла в Шахтаря флангова атака, але з прострілом не вийшло.

    7 хв. Контратаки Реала дуже небезпечні. Трубін вже двічі відбивав удари з-за меж штрафного.

    5 хв. Шахтар контролює м'яч. Але Реал огризаэться. Перший удар по воротх завдав Бензема - неточно.

    1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

    Все готово до початку матчу.

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    10 хвилин до матчу. Завершується розминка.

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    25 хвилин до матчу. Ось так зараз виглядає НСК Олімпійський в Києві

    Пів години до матчу. Команди на розминці.

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    Одна година до матчу. Вже відомі стартові склади команд.

    «Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Педріньйо, Фернандо.

    В запасі: П’ятов, Вітао, Конопля, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Мудрик, Судаков, Сікан/

    «Реал»: Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус, Родріго, Бензема.

    В запасі: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавінга, Асенсіо, Бланко, Мігель, Маріано.

    Турнірне становище

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    Сьогодні зіграли юнацькі команди «Шахтаря» і «Реала». Перемоги здобули юні футболісти українського клубу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Реал (Мадрид)
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    «Шахтар» – «Реал»: онлайн матчу Ліги чемпіонів