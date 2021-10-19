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    «Шахтар» здолав «Реал» в Юнацькій лізі УЄФА

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    Юнацька команда&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; вийшла в лідери групи - «Шахтар» здолав «Реал» в Юнацькій лізі УЄФА
    Юнацька команда «Шахтаря» вийшла в лідери групи
    Фото: ФК Шахтар

    Резервісти донецького клубу очолили турнірну таблицю у своїй групі

    Юнацька команда «Шахтаря» (U-19) здобула другу перемогу в груповому турнірі Ліги УЄФА. В Києві команда Оскара Ратулутри завдала поразки одноліткам з «Реала».

    Матч вийшов багатим на голи. Суперники розпочали без розвідки і досить швидко обмінялися забитими м’ячами. На гол іспанця Петера влучним ударом відповів Глущенко. Юнаки «Реала» на певний час перехопили ініціативу та за кілька хвилин до свистка на перерву знову вийшли вперед.

    «Шахтарю» пощастило відігратися та забити, як виявилося, переможний м’яч ще в першому таймі. Протягом двох хвилин відзначилися Сігеєв і Гулько.

    По перерві команди діяли обережніше, могли забивати як господарі, так і гості, але рахунок більше не змінився – 3:2.

    В Мілані «Інтер» (U-19) приймає «Шериф» (U-19). Матч розпочався о 15:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Шахтар» здолав «Реал» в Юнацькій лізі УЄФА