Ліга чемпіонів: визначилися останніх три учасники групового турніру (відео)



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Данський «Мідтьюлданн» зупинив чеську «Славію» і вперше в історії зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів Світлина - Idnes.ch

Плей-оф кваліфікації пройшли клуби з Данії, Австрії та РФ

Визначилися останніх три учасники групового турніру Ліги чемпіонів. Ними стали данський «Мідтьюлланн», російський «Краснодар» і австрійський «Зальцбурґ».

«Мідтьюлданн» (Данія) – «Славія» (Прага, Чехія) – 4:1 (перший матч – 0:0)

Голи: 0:1 – Петер Олаїнка (3). 1:1 – Сорі Каба (65). 2:1 – Александр Шольц (84, з пенальті). 3:1 – Оґочукву Онієка (88). 4:1 – Андерс Дреєр (90+1)

ПАОК (Салоніки, Греція) – «Краснодар» (РФ) – 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: 0:1 – Іоанніс Міхайлідіс (73, автогол). 1:1 – Омар ель-Каддурі (77, з пенальті). 1:2 – Ремі Кабелья (78)

«Зальцбурґ» (Австрія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: 1:0 – Патсон Дака (16). 1:1 – Еден Карзев (30). 2:1 – Домінік Собослаї (45+1, з пенальті). 3:1 – Патсон Дака (68)

Днем раніше вперше за чотири роки в груповий турнір Ліги чемпіонів пробилася команда київського «Динамо». Напряму як чемпіон України в груповий турнір пройшов донецький «Шахтар».

Жеребкування групової стадії відбудеться 1 жовтня у студії RTS в Женеві. Процедура розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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