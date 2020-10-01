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    Ліга чемпіонів: визначилися останніх три учасники групового турніру (відео)

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    Данський &laquo;Мідтьюлданн&raquo; зупинив чеську&nbsp;&laquo;Славію&raquo; і вперше в історії зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів - Ліга чемпіонів: визначилися останніх три учасники групового турніру (відео)
    Данський «Мідтьюлданн» зупинив чеську «Славію» і вперше в історії зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів
    Світлина - Idnes.ch

    Плей-оф кваліфікації пройшли клуби з Данії, Австрії та РФ

    Визначилися останніх три учасники групового турніру Ліги чемпіонів. Ними стали данський «Мідтьюлланн», російський «Краснодар» і австрійський «Зальцбурґ».

    «Мідтьюлданн» (Данія) – «Славія» (Прага, Чехія) – 4:1 (перший матч – 0:0)

    Голи: 0:1 – Петер Олаїнка (3). 1:1 – Сорі Каба (65). 2:1 – Александр Шольц (84, з пенальті). 3:1 – Оґочукву Онієка (88). 4:1 – Андерс Дреєр (90+1)

    ПАОК (Салоніки, Греція) – «Краснодар» (РФ) – 1:2 (перший матч – 1:2)

    Голи: 0:1 – Іоанніс Міхайлідіс (73, автогол). 1:1 – Омар ель-Каддурі (77, з пенальті). 1:2 – Ремі Кабелья (78)

    «Зальцбурґ» (Австрія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 3:1 (перший матч – 2:1)

    Голи: 1:0 – Патсон Дака (16). 1:1 – Еден Карзев (30). 2:1 – Домінік Собослаї (45+1, з пенальті). 3:1 – Патсон Дака (68)

    Днем раніше вперше за чотири роки в груповий турнір Ліги чемпіонів пробилася команда київського «Динамо». Напряму як чемпіон України в груповий турнір пройшов донецький «Шахтар».

    Жеребкування групової стадії відбудеться 1 жовтня у студії RTS в Женеві. Процедура розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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    Ліга чемпіонів ФК Краснодар «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК Славія (Прага) ФК «Мідтьюлланн» ФК ПАОК (Салоніки) Андерс Дреєр ФК «Маккабі» (Тель-Авів) Ремі Кабелья Домінік Собослаї Петер Олаїнка Сорі Каба Александр Шольц Оґочукву Онієка Іоанніс Міхайлідіс Омар ель-Каддурі Патсон Дака Еден Карзев
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