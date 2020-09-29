Нульова нічия вивела клуб Реброва та двох українців у груповий етап Ліги чемпіонів



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Угорський колектив крокує далі Twitter Ференцвароша

Ребров та компанія здобули необхідний для себе результат

Угорський «Ференцварош» українських гравців під орудою Сергія Реброва звела внічию (0:0) поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти норвезького «Мольде».

«Ференцварош» (Угорщина) – «Мольде» (Норвегія) - 0:0

«Ференцварош»: Дібус, Ботка, Блажіч, Хайстер, Ловренчіч, Шигер (Лаідуні, 79 хвилина), Харатін, Зубков, Сомаліа (Фрімпонг, 87), Нген (Ізаел, 79), Узуні.

«Мольде»: Лінде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Еллінгсен, Ейкрем, Хуссайн (Омоіджуанфо, 83), Еурснес, Джеймс, Кнудтсон (Брюнхільдсен, 64).

На початку матчу українець Ігор Харатін наважився на дальній удар, але м’яч злетів з ноги та пройшов далеко повз воріт. Згодом небезпечний простріл виконував футболіст угорського колективу, але партнер не встиг відгукнутися на нього. Загалом матч проходив не в спішному темпі і моментів було обмаль.

Наприкінці години гри наш Олександр Зубков втратив гарну нагоду аби відкрити рахунок, він не потрапив як слід по м’ячу при ударі у чужій карній зоні. На 76 хвилині гарну комбінацію розіграли гравці «Мольде», але з вигідної позиції гравець норвежців схибив. Через кілька хвилин капітан суперників здійснив удар з-за меж штрафної, але трохи неточно.

У першому поєдинку була зафіксована результативна нічия 3:3, тому завдяки голам в гостях у груповий етап Ліги чемпіонів пробився «Ференцварош».

Варто відзначити, що в паралельній грі грецький «Олімпіакос» розписав в гостях нульову нічию із кіпрською «Омонією» та пробився до групового етапу (2:0, 0:0).