  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів: відбулися перших три поєдинки плей-оф кваліфікації (відео)

    • Розсилка
    Австрійський&nbsp;&laquo;Зальцбурґ&raquo; завдяки виїзним 2:1 став фаворитом двобою з ізраїльським&nbsp;&laquo;Маккабі&raquo; - Ліга чемпіонів: відбулися перших три поєдинки плей-оф кваліфікації (відео)
    Австрійський «Зальцбурґ» завдяки виїзним 2:1 став фаворитом двобою з ізраїльським «Маккабі»
    Світлина - UEFA.com

    За підсумками перших матчів комфортної переваги собі не забезпечила жадна з команд

    У вівторок, 22 вересня, в трьох європейських містах стартував раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2020/2021.

    «Краснодар» (РФ) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 2:1

    Голи: 0:1 – Дімітріос Пелкас (32). 1:1 – Віктор Классон (39, з пенальті). 2:1 – Ремі Кабелья (70)

    На 7-й хвилині Дімітріос Пелкас (ПАОК) не реалізував пенальті

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Дан Бітон (9). 1:1 – Домінік Собослаї (49, з пенальті). 1:2 – Масая Окуґава (57)

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:0

    Повторні поєдинки команди зіграють 30 вересня на полях суперників.

    Сьогодні, 23 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Зокрема о 22:00 за київським часом у Бельгії розпочнуть свій матч місцевий «Ґент» і київське «Динамо». 

     Читайте також: Київське «Динамо» перемогло АЗ і вийшло у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Краснодар «Ред Булл» (Зальцбурґ) Віктор Классон ФК Славія (Прага) ФК «Мідтьюлланн» ФК ПАОК (Салоніки) ФК «Маккабі» (Тель-Авів) Дімітріос Пелкас Ремі Кабелья Дан Бітон Домінік Собослаї Масая Окуґава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies