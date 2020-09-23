Ліга чемпіонів: відбулися перших три поєдинки плей-оф кваліфікації (відео)



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Австрійський «Зальцбурґ» завдяки виїзним 2:1 став фаворитом двобою з ізраїльським «Маккабі» Світлина - UEFA.com

За підсумками перших матчів комфортної переваги собі не забезпечила жадна з команд

У вівторок, 22 вересня, в трьох європейських містах стартував раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2020/2021.

«Краснодар» (РФ) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 2:1

Голи: 0:1 – Дімітріос Пелкас (32). 1:1 – Віктор Классон (39, з пенальті). 2:1 – Ремі Кабелья (70)

На 7-й хвилині Дімітріос Пелкас (ПАОК) не реалізував пенальті

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:2

Голи: 1:0 – Дан Бітон (9). 1:1 – Домінік Собослаї (49, з пенальті). 1:2 – Масая Окуґава (57)

«Славія» (Прага, Чехія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:0

Повторні поєдинки команди зіграють 30 вересня на полях суперників.

Сьогодні, 23 вересня, будуть зіграні ще три поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Зокрема о 22:00 за київським часом у Бельгії розпочнуть свій матч місцевий «Ґент» і київське «Динамо».