Український чемпіон з гандболу дав бій «Барселоні» у Лізі чемпіонів



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«Мотор» достойно бився з «Барселоною» Світлина - ehfcl.eurohandball.com/

«Мотор» програв, але залишив добре враження

Чемпіон України з гандболу, запорізький «Мотор» у дебютному матчі нового сезону Ліги чемпіонів, у рамках першого туру в групі В поступився «Барселоні».

«Мотор» (Запоріжжя, Україна) – «Барселона» (Іспанія) – 25:30 (11:13)

«Мотор»: Іван Мороз (16 відбив/53 кидки); Малашинскас (7), Бохан (4), Горига (4), Борис Пуховський (3), Захар Денисов (3), Артем Козакевич (2), Павло Гурковський (1), Мілош Орбовіч, Стеван Вуйовіч, Владислав Донцов, Дмитро Тютюнник, Едуард Кравченко, Іван Бурзак, Тарас Міноцький. Тренер – Ґінтарас Савукинас

«Барселона»: Ґонсало Перес де Варґас (12/40); Алейс Ґомес (10), Лука Чіндріч (5), Діка Мем (4), Ганіель Ланґаро (4), Айтор Аріньо (3), Рауль Ентрерріос (2), Арон Пальмарссон (1), Людовік Фабреґас (1), Седрік Сор’яндо, Каспер Мортенсен, Тьяґус Ґонсалвес дос Сантос, Домен Макуч, Мамаду Діоку. Тренер – Рохер Фонт

17 вересня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 1800 глядачів

«Барселона» першою пропустила, але більше не поступалася до кінця матчу. У кінцівках обох таймів українцям вдавалося трохи скоротити відставання, але в підсумку все ж було зафіксовано поразку «Мотора» з різницею саме в п'ять м'ячів.

Відзначимо, що «Берселона» по ходу матчу була менш точною, ніж «Мотор», але кидала частіше. У каталонців 30 закинутих м'ячів з 53-х кидків, тоді як у «Мотора» 25 з 40-ка.

В інших матчах стартового туру групи В німецький «Кіль» переграв 31:21 хорватський «Заґреб», угорський «Веспрем» переміг 28:24 французький «Нант», а данський «Ольборґ» у напруженому матчі здолав 31:29 словенський «Цельє».

Наступний матч «Мотор» проведе 23 вересня в Данії проти місцевого «Ольборґа». Початок зустрічі о 20:45 за українським часом.