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    Капітан «Гента» пропустить поєдинок із «Динамо»

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    Кумс ставав чемпіоном Бельгії та володарем Суперкубка країни&nbsp; - Капітан «Гента» пропустить поєдинок із «Динамо»
    Кумс ставав чемпіоном Бельгії та володарем Суперкубка країни 
    Cвітлина - wirenewsfax.com

    Бельгійський клуб не зможе завтра розраховувати на основного футболіста

    Центральний півзахисник «Гента» Свен Кумс пропустить перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо».

    За даними джерела, у Кумса пошкодження литкового м'яза, через яке він пропустить від одного до двох тижнів. Поки невідомо, чи встигне 32-річний хавбек відновитися до другого матчу з «Динамо», але завтра він не зможе вийти на поле.

    Кумс є капітаном «Гента» і виходив в стартовому складі на всі сім матчів своєї команди в нинішньому сезоні. На його рахунку один гол і три результативні передачі. В останньому поєдинку чемпіонату Бельгії проти «Мускрона» 32-річний опорний захисник був вимушено замінений на 31-й хвилині зустрічі.

    Примітно, що в 2016 році Кумса було визнано футболістом року в Бельгії. У сезоні 2016-17 років він встиг пограти сезон в Серії А за «Удінезе».

    Варто відзначити, що від травми у стані «Гента» продовжує відновлюватися один із лідерів грузин Георгі Чекветадзе (тендиніт зв’язок коліна).

    Нагадаємо, що вчора «Динамо» вирушило до Бельгії, де зіграє проти «Гента» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч пройде 23 вересня.

    Читайте також: Матч Першої ліги перенесено через зараження футболістів коронавірусом. 

    Джерело: Voetbalnieuws.be

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Серія А
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