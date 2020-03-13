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    Ліга Європи: погроми в Австрії, Німеччині та решта зіграних поєдинків 1/8 фіналу (відео)

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    Іспанець Хуан Мата - один зі співтворців манчестерського розгрому в Лінці - Ліга Європи: погроми в Австрії, Німеччині та решта зіграних поєдинків 1/8 фіналу (відео)
    Іспанець Хуан Мата - один зі співтворців манчестерського розгрому в Лінці
    AP

    Попри коронавірус, у Європі все ж намагаються потроху грати у футбол

    Окрім зустрічі «Вольфсбурґ» - «Шахтар», у четвер, 12 березня, відбулося ще п’ять поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи. Ті, які змогли відбутися. Матчі «Севілья» - «Рома» та «Інтернаціонале» - «Хетафе» перенесені на невизначений термін через спалах пандемії корона вірусу.

    З тих матчів, які все ж зіграні, переможця двораундового двобою вже майже визначили австрійський ЛАСК і англійський «Манчестер Юнайтед», а також німецький «Айнтрахт» і швейцарський «Базель». З великою долею вірогідності, німецький «Байєр» із Леверкузена пройде шотландський «Рейнджерс».

    «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Копенгаґен» (Данія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Бішча (88, з пенальті)

    «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – «Базель» (Швейцарія) – 0:3

    Голи: 0:1 – Самуеле Кампо (27). 0:2 – Буа (73). 0:3 – Фабіан Фрей (85)

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 0:5

    Голи: 0:1 – Іґало (28). 0:2 – Даніель Джеймс (58). 0:3 – Хуан Мата (82). 0:4 – Мейсон Ґрінвуд (90+2). 0:5 – Андреас Перейра (90+3)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Вулвергемптон» (Англія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Юсефф ель-Арабі (54). 1:1 – Педру Нету (67)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 1:3

    Голи: 0:1 – Гавертц (37, з пенальті). 0:2 – Чарльз Аранґіс (67). 1:2 – Едмудсон (65). 1:3 – Леон Бейлі (88)

    Повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи мали б відбутися через тиждень. Але чи відбудуться?

     Читайте також: Футбольний чемпіонат Іспанії зупинено, гравці «Реалу» – на карантині
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