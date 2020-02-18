Він витягував людей з-під уламків палаючого літака. Не стало легендарного воротаря «Манчестер Юнайтед»



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Генрі Ґреґґа називали Героєм Мюнхена The Sun

Генрі Ґреґґу було 87

16 лютого в Колрейні (Північна Ірландія) не стало 87-річного Генрі Ґреґґа, знаменитого воротаря англійського «Манчестер Юнайтед» і збірної Північогої ірландії 50-60-х років минулого сторіччя.

Удома Генрі грав за «Лінфілд» і «Колрейн», в Англії до «Ман Юнайтед» провів шість сезонів за «Донкастер Роверс». У грудні 1957 року Ґреґґ» перейшов в «Манчестер Юнайтед» за рекордну на ті часи суму, ставши найдорожчим голкіпером в світі.

Генрі був визнаний найкращим воротарем на чемпіонаті світу 1958 року. В ті часи склад символічної збірної світу за підсумками чемпіонату визначався журналістами, і Ґреґґ набрав 478 голосів, з великим запасом обійшовши найближчого переслідувача, воротаря збірної СССР Льва Яшина, який набрав лише 122 голоси.

За свою кар'єру в «Юнайтед» Ґреґґ провів 48 «сухих матчів». Він отримав прізвисько «Герой Мюнхена», оскільки після аварії літака в мюнхенській авіакатастрофі витягнув кількох одноклубників з палаючих уламків літака, включаючи Боббі Чарльтона, Джекі Бланчфлавера і Денніса Вайоллета. Він також допоміг вибратися Вірі Лукіч, вагітній дружині югославського дипломата, і її доньці Весні, а також витяг з-під уламків головного тренера «Юнайтед» Метта Басбі, який отримав важкі травми.

Стрибок Генрі Ґреґґа

Гаррі Ґреґґ визнається багатьма одним із найкращих воротарів в історії «Манчестер Юнайтед». Незважаючи на те, що він грав в одному з найуспішніших складів «Юнайтед» в історії, він не здобув жодного великого трофею. Через серйозну травму плеча він не зміг взяти участі в переможному фіналі Кубка Англії 1963 року, а після того травми позбавили його достатньої кількості матчів, щоб отримати чемпіонську медаль в сезонах-1964/1965 і 1966/1967. Влітку 1967 року він перейшов в «Сток Сіті». Після завершення кар'єри став головним тренером «Шрусбері Таун».

У листопаді 1972 він став головним тренером «Свонсі Сіті», а в лютому 1975 року прийняв на себе керівництво клубом «Крю Александра», в якому працював до 1978 року. Після цього на запрошення Дейва Секстона повернувся в «Манчестер Юнайтед», де працював тренером воротарів. Після відставки Секстона з посади головного тренера «Юнайтед» Ґреґґ покинув свій колишній клуб. Його наступною командою став «Суїндон Таун», в якому він працював асистентом головного тренера Лу Макарі і допоміг клубу виграти Четвертий дивізіон у 1986 році. У сезоні-1986/1987 він був головним тренером «Карлайл Юнайтед», але йому не вдалося утримати клуб від другого поспіль вильоту в нижній дивізіон.

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