Футбольний чемпіонат Іспанії зупинено, гравці «Реалу» – на карантині



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«Реал» – на карантині Real Madrid

Іспанія лишилась мінімум на два тижні без футболу, а «Реал» пробуде у Лізі Чемпіонів трохи довше, ніж планувалося

У четвер, 12 березня, стало відомо, що у когось з гравців баскетбольної команди «Реалу» виявлено коронавірус нового типу. У зв'язку з цим «Реал» задіяв спеціальний протокол, який передбачає карантин для хворих та обсервацію для тих, хто міг контактувати з хворими.

Карантин торкнеться як баскетбольної, так і футбольної команди мадридського клубу, оскільки спортсмени тренуються разом на базі Вальдебебас. Сьогоднішня ранкове тренування футболістів вже було скасовано, але це лише початок. Обсервація передбачає мінімум два тижні усамітнення.

Таким чином, футбольний «Реал» не буде мати змогу зіграти в Лізі Чемпіонів з «Манчестер Сіті» й таким чином формально не вилетить з розіграшу ще кілька тижнів.

Про Примеру мадридці вже можуть не хвилюватись, адже після новин про «Реал» іспанська футбольна влада вирішила на грати з вогнем й відмінила два тури першості. Нагадаємо, раніше матчі мали грати без глядачів.