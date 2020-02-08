Мессі чи Роналду? Скільки отримують зірки світового футболу
Нині ми знаємо, хто скільки заробляє у Європі
Французське видання L’Équipe оприлюднило зарплатню зірок європейського та світового футболу - гравців і тренерів.
Найбільше з гравців очікувано отримує Мессі. На другому місці - той, хто й мав там бути, - Роналду. Далі - Неймар, два нападники «Барселони» та два вінгери «Реалу».
1. Ліонель Мессі («Барселона») – 8,3 млн евро на місяць (сума до виплати податків - у випадку з Мессі це важливо)
2. Криштіану Роналду («Ювентус») – 4,5 млн
3. Неймар (ПСЖ») – 3,0 млн
4. Антуан Грізманн («Барселона») – 2,9 млн
5. Луїс Суарес («Барселона») – 2,9 млн
6. Гарет Бейл («Реал») – 2,5 млн
7. Еден Азар («Реал») – 2,5 млн
8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 1,8 млн
9. Давід Де Хеа (МЮ) - 1,76 млн
10. Роберт Левандовскі / Філіппе Коутіньйо (обидва «Баварія») - 1,66 млн
Також французи дали рейтинг найбільш дорогих тренерів, там Топ-6 (решту відомостей сховали за пейволлом).
1. Дієго Сімеоне («Атлетіко») – 3,6 млн евро на місяць
2. Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») – 1,94
3. Жозе Моурінью («Тоттенхем») – 1,46
4. Юрген Клопп («Ліверпуль») – 1,46
5. Зінедін Зідан («Реал») – 1,4
6. Антоніо Конте («Інтер») – 1,38
Зазначимо, що аналогічної інформації по українській лізі не може бути в принципі, адже український футбол - не прозорий та корумпований.
Джерело: Главком СПОРТ