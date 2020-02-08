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    Мессі чи Роналду? Скільки отримують зірки світового футболу

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    Майже 13 млн євро на двох на місяць за футбол - Мессі чи Роналду? Скільки отримують зірки світового футболу
    Майже 13 млн євро на двох на місяць за футбол

    Нині ми знаємо, хто скільки заробляє у Європі

    Французське видання L’Équipe оприлюднило зарплатню зірок європейського та світового футболу - гравців і тренерів.

    Найбільше з гравців очікувано отримує Мессі. На другому місці - той, хто й мав там бути, - Роналду. Далі - Неймар, два нападники «Барселони» та два вінгери «Реалу».

    1. Ліонель Мессі («Барселона») – 8,3 млн евро на місяць (сума до виплати податків - у випадку  з Мессі це важливо)

    2. Криштіану Роналду («Ювентус») – 4,5 млн

    3. Неймар (ПСЖ») – 3,0 млн

    4. Антуан Грізманн («Барселона») – 2,9 млн

    5. Луїс Суарес («Барселона») – 2,9 млн

    6. Гарет Бейл («Реал») – 2,5 млн

    7. Еден Азар («Реал») – 2,5 млн

    8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 1,8 млн

    9. Давід Де Хеа (МЮ) - 1,76 млн

    10. Роберт Левандовскі / Філіппе Коутіньйо (обидва «Баварія») - 1,66 млн

    Також французи дали рейтинг найбільш дорогих тренерів, там Топ-6 (решту відомостей сховали за пейволлом).

    1. Дієго Сімеоне («Атлетіко») – 3,6 млн евро на місяць

    2. Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») – 1,94

    3. Жозе Моурінью («Тоттенхем») – 1,46

    4. Юрген Клопп («Ліверпуль») – 1,46

    5. Зінедін Зідан («Реал») – 1,4

    6. Антоніо Конте («Інтер») – 1,38

    Зазначимо, що аналогічної інформації по українській лізі не може бути в принципі, адже український футбол - не прозорий та корумпований.

    Джерело: Главком СПОРТ

    ФК Баварія Ліонель Мессі ФК Манчестер Сіті ФК Манчестер Юнайтед ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Жозе Моурінью ФК Парі Сен-Жермен Неймар Кріштіану Роналду
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