Мессі чи Роналду? Скільки отримують зірки світового футболу



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Майже 13 млн євро на двох на місяць за футбол

Нині ми знаємо, хто скільки заробляє у Європі

Французське видання L’Équipe оприлюднило зарплатню зірок європейського та світового футболу - гравців і тренерів.

Найбільше з гравців очікувано отримує Мессі. На другому місці - той, хто й мав там бути, - Роналду. Далі - Неймар, два нападники «Барселони» та два вінгери «Реалу».

1. Ліонель Мессі («Барселона») – 8,3 млн евро на місяць (сума до виплати податків - у випадку з Мессі це важливо)

2. Криштіану Роналду («Ювентус») – 4,5 млн

3. Неймар (ПСЖ») – 3,0 млн

4. Антуан Грізманн («Барселона») – 2,9 млн

5. Луїс Суарес («Барселона») – 2,9 млн

6. Гарет Бейл («Реал») – 2,5 млн

7. Еден Азар («Реал») – 2,5 млн

8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 1,8 млн

9. Давід Де Хеа (МЮ) - 1,76 млн

10. Роберт Левандовскі / Філіппе Коутіньйо (обидва «Баварія») - 1,66 млн

Також французи дали рейтинг найбільш дорогих тренерів, там Топ-6 (решту відомостей сховали за пейволлом).

1. Дієго Сімеоне («Атлетіко») – 3,6 млн евро на місяць

2. Хосеп Гвардіола («Манчестер Сіті») – 1,94

3. Жозе Моурінью («Тоттенхем») – 1,46

4. Юрген Клопп («Ліверпуль») – 1,46

5. Зінедін Зідан («Реал») – 1,4

6. Антоніо Конте («Інтер») – 1,38

Зазначимо, що аналогічної інформації по українській лізі не може бути в принципі, адже український футбол - не прозорий та корумпований.

Джерело: Главком СПОРТ