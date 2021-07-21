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    Лігі чемпіонів. Результати другого кваліфікаційного раунду

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    Команда Юрія Вернидуба впевнено долає суперників - Лігі чемпіонів. Результати другого кваліфікаційного раунду
    Команда Юрія Вернидуба впевнено долає суперників
    Фото з відкритих джерел

    «Шериф» і «Ференцварош», де працюють українці, здобули перемоги

    Молдовський «Шериф» українського тренера Юрія Вернидуба здобув перемогу над вірменським «Алашкертом» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Також комфортного рахунку досягли Олександр Зубков і і Ігор Харатін, які виступають за угорський «Ференцварош».

    Ліга чемпіонів. Другий кваліфікаційний раунд. Перші матчі

    «Алашкерт» (Вірменія) – «Шериф» (Молдова) – 0:1

    «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:2

    «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Омонія» (Кіпр) – 2:0

    «Ференцварош» (Угорщина) – «Жальгіріс» (Литва) – 2:0

    «Рапід» Відень (Австрія) – Спарта (Чехія) – 2:1

    «Селтік» (Шотландія) – Митьюлланд (Данія) – 1:1

    Матчі-відповіді відбудуться 27/28 липня.

    Донецький «Шахтар» візьме старт у турнірі з третього кваліфікаційного раунду.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Лігі чемпіонів. Результати другого кваліфікаційного раунду