Лігі чемпіонів. Результати другого кваліфікаційного раунду
«Шериф» і «Ференцварош», де працюють українці, здобули перемоги
Молдовський «Шериф» українського тренера Юрія Вернидуба здобув перемогу над вірменським «Алашкертом» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Також комфортного рахунку досягли Олександр Зубков і і Ігор Харатін, які виступають за угорський «Ференцварош».
Ліга чемпіонів. Другий кваліфікаційний раунд. Перші матчі
«Алашкерт» (Вірменія) – «Шериф» (Молдова) – 0:1
«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 1:2
«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Омонія» (Кіпр) – 2:0
«Ференцварош» (Угорщина) – «Жальгіріс» (Литва) – 2:0
«Рапід» Відень (Австрія) – Спарта (Чехія) – 2:1
«Селтік» (Шотландія) – Митьюлланд (Данія) – 1:1
Матчі-відповіді відбудуться 27/28 липня.
Донецький «Шахтар» візьме старт у турнірі з третього кваліфікаційного раунду.
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