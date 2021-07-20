Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому змінив девіз Олімпіади

Ще одне слово додали, щоб пояснити, що без команди спортсмен швидшим не буде

Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс пояснив, навіщо організація змінила девіз Олімпійських ігор: «Швидше, вище, сильніше – разом». Раніше девіз звучав так: «Швидше, вище, сильніше».

«Ідея слогана полягає в тому, що ти не зможеш бути швидше, вище або сильніше без команди, яка тебе оточує, – як у спорті, так і в звичайному житті. Олімпійські цінності полягають не тільки в особистому перевазі, що теж важливо, але і в тому, що тебе оточує твоя команда, будь це тренер, сім'я або лікар.

Ідея оновлення слогана повинна показати: якщо ти хочеш йти швидше, то роби це самостійно, але якщо ти хочеш дійти далеко, то йти треба разом», – наводять слова Адамса ЗМІ.

Тим часом гімнаст з Ірландії перевірив антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео).