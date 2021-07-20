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    Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому змінив девіз Олімпіади

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    Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому змінив девіз Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Ще одне слово додали, щоб пояснити, що без команди спортсмен швидшим не буде

    Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс пояснив, навіщо організація змінила девіз Олімпійських ігор: «Швидше, вище, сильніше – разом». Раніше девіз звучав так: «Швидше, вище, сильніше».

    «Ідея слогана полягає в тому, що ти не зможеш бути швидше, вище або сильніше без команди, яка тебе оточує, – як у спорті, так і в звичайному житті. Олімпійські цінності полягають не тільки в особистому перевазі, що теж важливо, але і в тому, що тебе оточує твоя команда, будь це тренер, сім'я або лікар.

    Ідея оновлення слогана повинна показати: якщо ти хочеш йти швидше, то роби це самостійно, але якщо ти хочеш дійти далеко, то йти треба разом», – наводять слова Адамса ЗМІ.

    Тим часом гімнаст з Ірландії перевірив антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео).

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    Теги: УЄФА Київ МОК
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    Міжнародний олімпійський комітет пояснив, чому змінив девіз Олімпіади