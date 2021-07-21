Луческу «відчепив» Супрягу і ще п’ятьох гравців «Динамо»

Кияни на зборах провели вже десять матчів

Головний тренер команди визначився з гравцями, які проведуть останній збір в Австрії

Київське «Динамо» провело останній спаринг на швейцарському зборі. Суперником команди Мірчи Луческу був іспанський «Атлетик».

Гра пройшла в невисокому темпі. Гольових моментів у грі було небагато. Більше пощастило «Атлетику». Під завісу матчу їм вдалася швидка контратака, яка завершилася влучним ударом Унаї Лопеса.

Команди перший і другий тайми грали різними складами.

Сьогодні, 21 липня, «Динамо» перебазувалося до Австрії, де проведе ще два спаринги – проти берлінського «Уніона» (23 липня) та «Вільярреала» (26 липня).

«Динамо» (1-й тайм): Бойко – Тимчик, Сирота, Забарний, Дубінчак – Андрієвський, Буяльський, Шапаренко, Циганков (к), де Пена – Вербич.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан – Караваєв, Кендзьора, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв, Лєднєв, Антюх, Родрігес – Шкурін (Кулач, 78).

Тим часом стало відомо, що Мірча Луческу не взяв у Австрію шістьох футболістів, які працювали з командою раніше. За інформацією ЗМІ, мова йде про нападника Владислава Супрягу, нігерійського півзахисника Беніто, а також молодих Владислава Ваната, Костянтина Вівчаренко, Володимира Бражко і Андрія Коробенко.