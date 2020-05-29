Лігу чемпіонів можуть дограти у незвичному форматі



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Мюнхенська «Альянц-Арена» може прийняти усі вирішальні матчі Ліги чемпіонів-2019/2020 Фото - UEFA.com

УЄФА готова до прийняття нестандартних кроків

Заключна стадія нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів може відбутися в незвичному форматі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, УЄФА розглядає варіант, при якому після стадії 1/4 фіналу турнір буде дограний у звичному для баскетболу чи волейболу форматі «Фіналу чотирьох».

При цьому вирішальні матчі відбудуться не на стадіонах команд-учасниць, а фінал відбудеться не в Стамбулі. Замість цього всі зустрічі будуть перенесені в Німеччину, де епідеміологічна ситуація краща, ніж у Туреччині і вже відновлений національний чемпіонат.

При такому розкладі заключні матчі 1/8 фіналу відбудуться 7 і 8 серпня, а чвертьфінали будуть зіграні 13 і 14 серпня. Завершити єврокубковий сезон УЄФА розраховує до 31 серпня.