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    Лігу чемпіонів можуть дограти у незвичному форматі

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    Мюнхенська&nbsp;&laquo;Альянц-Арена&raquo; може прийняти усі вирішальні матчі Ліги чемпіонів-2019/2020 - Лігу чемпіонів можуть дограти у незвичному форматі
    Мюнхенська «Альянц-Арена» може прийняти усі вирішальні матчі Ліги чемпіонів-2019/2020
    Фото - UEFA.com

    УЄФА готова до прийняття нестандартних кроків

    Заключна стадія нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів може відбутися в незвичному форматі.

    Як повідомляє Sky Sport Italia, УЄФА розглядає варіант, при якому після стадії 1/4 фіналу турнір буде дограний у звичному для баскетболу чи волейболу форматі «Фіналу чотирьох».

    При цьому вирішальні матчі відбудуться не на стадіонах команд-учасниць, а фінал відбудеться не в Стамбулі. Замість цього всі зустрічі будуть перенесені в Німеччину, де епідеміологічна ситуація краща, ніж у Туреччині і вже відновлений національний чемпіонат.

    При такому розкладі заключні матчі 1/8 фіналу відбудуться 7 і 8 серпня, а чвертьфінали будуть зіграні 13 і 14 серпня. Завершити єврокубковий сезон УЄФА розраховує до 31 серпня.

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