Донецький «Шахтар» вирішив усі домашні матчі грати на домашньому стадіоні «Динамо»



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Сергій Палкін і його клуб мають намір прописатися у столиці Скрін-шот

Генеральний директор клубу не бачить сенсу їздити з Києва в Харків і назад

Умовно домашній матч 24-го туру української Прем’єр-ліги проти київського «Динамо» донецький «Шахтар» проведе в Києві на НСК «Олімпійський».

Більше того, генеральний директор донецького клубу-безхатченка Сергій Палкін заявив, що клуб хоче всі домашні матчі УПЛ до кінця сезону провести на «Олімпійському».

«Будемо грати на НСК «Олімпійський», зараз укладаємо договір. Думаю, все буде добре. Матч з «Динамо» відбудеться там, бо обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати без глядачів, а потім знову повертатися до Києва.

Це створює дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати ці ризики і відіграти в Києві. Хочемо всі наші домашні матчі до кінця цього сезону відіграти на «Олімпійському», - заявив Палкін.

Нагадаємо, що після початку військових дій на сході України «Шахтар» розквартирувався в Києві і тренується на базі в Святошині. Домашні матчі команда до карантину проводила в Харкові. На Слобожанщину клуб переїхав після того, як його прогнали зі Львова місцеві вболівальники.

НСК «Олімпійський» - домашня арена київського «Динамо», головного суперника «гірників».