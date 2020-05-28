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    Донецький «Шахтар» вирішив усі домашні матчі грати на домашньому стадіоні «Динамо»

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    Сергій Палкін і його клуб мають намір прописатися у столиці - Донецький «Шахтар» вирішив усі домашні матчі грати на домашньому стадіоні «Динамо»
    Сергій Палкін і його клуб мають намір прописатися у столиці
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    Генеральний директор клубу не бачить сенсу їздити з Києва в Харків і назад

    Умовно домашній матч 24-го туру української Прем’єр-ліги проти київського «Динамо» донецький «Шахтар» проведе в Києві на НСК «Олімпійський».

    Більше того, генеральний директор донецького клубу-безхатченка Сергій Палкін заявив, що клуб хоче всі домашні матчі УПЛ до кінця сезону провести на «Олімпійському».

    «Будемо грати на НСК «Олімпійський», зараз укладаємо договір. Думаю, все буде добре. Матч з «Динамо» відбудеться там, бо обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати без глядачів, а потім знову повертатися до Києва.

    Це створює дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати ці ризики і відіграти в Києві. Хочемо всі наші домашні матчі до кінця цього сезону відіграти на «Олімпійському», - заявив Палкін.

    Нагадаємо, що після початку військових дій на сході України «Шахтар» розквартирувався в Києві і тренується на базі в Святошині. Домашні матчі команда до карантину проводила в Харкові. На Слобожанщину клуб переїхав після того, як його прогнали зі Львова місцеві вболівальники.

    НСК «Олімпійський» - домашня арена київського «Динамо», головного суперника «гірників».

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