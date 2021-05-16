  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Лікарі закликали відмінити Олімпіаду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Японські лікарі проти проведення Олімпіади - Лікарі закликали відмінити Олімпіаду
    Японські лікарі проти проведення Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    У Японії порівняли проведення Ігор з суїцидом

    Японські лікарі попросили уряд скасувати Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо через пандемію коронавирусу. Про це повідомляє телеканал NHK.

    Члени профспілки вирушили до міністерства охорони здоров'я Японії, щоб передати письмовий запит прем'єр-міністру країни Есіхіде Суге. На думку лікарів, приїзд десятків тисяч спортсменів і супроводжуючих їх осіб несе загрозу зростання захворюваності COVID-19.

    «Ми звернулися з проханням до уряду, оскільки вважаємо, що медичні працівники повинні висловитися з приводу даної ситуації в країні. На Ігри приїдуть десятки тисяч спортсменів, тренерів та журналістів з усього світу. Тому неможливо безпечно провести Олімпійські ігри. Ми категорично проти їх проведення, – заявив голова національної спілки лікарів Наото Уєяма. – Той факт, що ми настільки запізнилися з вакцинацією, говорить про те, що зараз занадто небезпечно проводити великий міжнародний подія. Це можна порівняти з суїцидальної місією».

    В Японії петиція з вимогою про скасування Олімпійських ігор через пандемію коронавирусу набрала більше 351 тисячі голосів.

    Літня Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 року на 2021-й через пандемію коронавирусу. У березні стало відомо, що іноземних уболівальників не допустять на стадіони.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies