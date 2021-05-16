Лікарі закликали відмінити Олімпіаду

У Японії порівняли проведення Ігор з суїцидом

Японські лікарі попросили уряд скасувати Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо через пандемію коронавирусу. Про це повідомляє телеканал NHK.

Члени профспілки вирушили до міністерства охорони здоров'я Японії, щоб передати письмовий запит прем'єр-міністру країни Есіхіде Суге. На думку лікарів, приїзд десятків тисяч спортсменів і супроводжуючих їх осіб несе загрозу зростання захворюваності COVID-19.

«Ми звернулися з проханням до уряду, оскільки вважаємо, що медичні працівники повинні висловитися з приводу даної ситуації в країні. На Ігри приїдуть десятки тисяч спортсменів, тренерів та журналістів з усього світу. Тому неможливо безпечно провести Олімпійські ігри. Ми категорично проти їх проведення, – заявив голова національної спілки лікарів Наото Уєяма. – Той факт, що ми настільки запізнилися з вакцинацією, говорить про те, що зараз занадто небезпечно проводити великий міжнародний подія. Це можна порівняти з суїцидальної місією».

В Японії петиція з вимогою про скасування Олімпійських ігор через пандемію коронавирусу набрала більше 351 тисячі голосів.

Літня Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 року на 2021-й через пандемію коронавирусу. У березні стало відомо, що іноземних уболівальників не допустять на стадіони.