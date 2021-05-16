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    Любитель створив сенсацію на Кубку Києва з дуатлону

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    Віталій Воронцов готується до кубку Європи - Любитель створив сенсацію на Кубку Києва з дуатлону
    Віталій Воронцов готується до кубку Європи
    Фото з відкритих джерел

    До трійки призерів потрапив простий любитель спорту

    На Русанівській набережній столиці пройшов Кубок Києва з дуатлону. Участь у ньому взяли більш ніж 300 професіоналів та аматорів. Захід став наймасовішим в Україні в цьому році, і для багатьох відкрив новий змагальний сезон. Учасникам потрібно було подолати спринтерську дистанцію, яка складалась з трьох етапів – 5 км бігу, 20 км на велосипеді і ще два з половиною бігу. Найкраще з цим випробовуванням впорався член збірної України з триатлону Віталій Воронцов, який випередив найближчого переслідувача більш ніж на дві хвилини.

    Примітно, що на початку травня Воронцов виграв срібну медаль на чемпіонаті світу з триатлону серед юніорів, а також взяв «бронзу» в акватлоні.

    «Ці старти розглядаємо як підготовку до сезону. Тому все робив не на пів сили, але з запасом», – сказав після фінішу переможець.

    Другим на фініші був партнер Віталія по збірній Сергій Курочкін. Він також готується до Кубку Європи з триатлону, що пройде в червні у Дніпрі. А ось третім несподівано став звичайний любитель Олекснадр Осіпчук.

    Без нагороди не залишився жоден учасник. Всі, хто зміг перебороти втому, проявити характер та перетнути фініш – отримали медалі. А на тих, кому велосипеда і бігу замало, за тиждень чекає подібний захід з триатлону.

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    Теги: Олімпіада триатлон
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