Любитель створив сенсацію на Кубку Києва з дуатлону

До трійки призерів потрапив простий любитель спорту

На Русанівській набережній столиці пройшов Кубок Києва з дуатлону. Участь у ньому взяли більш ніж 300 професіоналів та аматорів. Захід став наймасовішим в Україні в цьому році, і для багатьох відкрив новий змагальний сезон. Учасникам потрібно було подолати спринтерську дистанцію, яка складалась з трьох етапів – 5 км бігу, 20 км на велосипеді і ще два з половиною бігу. Найкраще з цим випробовуванням впорався член збірної України з триатлону Віталій Воронцов, який випередив найближчого переслідувача більш ніж на дві хвилини.

Примітно, що на початку травня Воронцов виграв срібну медаль на чемпіонаті світу з триатлону серед юніорів, а також взяв «бронзу» в акватлоні.

«Ці старти розглядаємо як підготовку до сезону. Тому все робив не на пів сили, але з запасом», – сказав після фінішу переможець.

Другим на фініші був партнер Віталія по збірній Сергій Курочкін. Він також готується до Кубку Європи з триатлону, що пройде в червні у Дніпрі. А ось третім несподівано став звичайний любитель Олекснадр Осіпчук.

Без нагороди не залишився жоден учасник. Всі, хто зміг перебороти втому, проявити характер та перетнути фініш – отримали медалі. А на тих, кому велосипеда і бігу замало, за тиждень чекає подібний захід з триатлону.