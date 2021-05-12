Українські артистки-плавчині виграли дві медалі на Євро

Марта Федина до «золота» додала «срібло», а в команді наші стали другими

Українські майстрині з артистичного плавання виграли ще дві нагороди на чемпіонаті Європи в Будапешті. Марта Федина після «золота» в технічному соло, виграла «срібло» також в соло, але в довільній програмі. Примітно, що вона програла Варварі Суботіній, яка на Олімпійські ігри не поїде.

Виступала Федина і в командних змаганнях. Разом з подругами Мариною Алексієвою, Владиславою Алексієвою, Катериною Різник, Анастасією Савчук, Аліною Шинкаренко, Ксенією Сидоренко та Єлизаветою Яхно вони виграли ще одну «срібну» нагороду. В скарбничці нашої збірної на континентальній першості чотири медалі – по два золота і срібла.

Раніше першими у стрибках з 10-метрового трампліна стали Олексій Середа і Ксенія Байло.

Для України це третє поспіль «срібло» у технічній програмі на Євро з водних видів спорту серед команд. Загалом нашій команді лише одного разу вдалося стати найкращою за підсумками командного виступу – 2016 року в довільній програмі.