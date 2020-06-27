«Ліверпуль» засудив власних фанатів за надто бурхливе святкування чемпіонства
Мер Ліверпуля дав вказівку розганяти вболівальників, які відзначають перемогу
Футбольний клуб «Ліверпуль» опублікував спільну з поліцією Мерсисайда і мерією заяву стосовно святкування уболівальниками перемоги в чемпіонаті Англії.
Клуб засудив поведінку вболівальників, які «вирішили ігнорувати інструкції з соціального дистанціювання і ризикнули громадською безпекою». «Така поведінка абсолютно неприпустима. Потенційна небезпека другої хвилі Covid-19 все ще існує. Коли буде безпечно, ми влаштуємо парад перемоги, і всі зможуть зібратися, щоб разом це відсвяткувати», - йдеться в заяві на сайті клубу.
Мер Ліверпуля видав наказ співробітникам правоохоронних органів розганяти уболівальників, які відзначають перше за 30 довгих років чемпіонство мерсисайдців в англійській Прем'єр-лізі, інформує Liverpool Echo.
Причиною цього могло стати зокрема загоряння в одній із головних історичних будівель міста - «Ліверпуль білдінґ». Однією з поширених версій причин пожежі вважають феєрверки і петарди, запущені фанатами «Ліверпуля». Саме це спонукало муніципалітет заборонити масові святкування.
«Ліверпуль» достроково здобув титул переможця англійської Прем'єр-ліги після програшу «Манчестер Сіті» в матчі з «Челсі» (1:2). Мерсисайдці стали чемпіонами через 30 років.