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    «Ліверпуль» зіграє з золотою емблемою на формі

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; - переможець клубного чемпіонату світу 2019 року - «Ліверпуль» зіграє з золотою емблемою на формі
    «Ліверпуль» - переможець клубного чемпіонату світу 2019 року
    thekoptimes.com

    Англійці відсвяткують разом з уболівальниками перемогу на клубному чемпіонаті світу

    Англійська Прем’єр-ліга дозволила «Ліверпулю» розмістити на ігровій формі золоту емблему переможця клубного чемпіонату світу 2019 року на матч 20-го туру англійського чемпіонату проти «Вулвергемптона».

    Раніше мерсісайдці зверталися до Прем’єр-ліги за відповідним дозволом, інформує The Telegraph.

    Аби встигнути замовити відповідну форму, «Ліверпуль» ще має вчасно отримати знак переможця клубного чемпіонату світу від ФІФА.

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    Нагадаємо, 21 грудня «Ліверпуль» переміг у фіналі клубного чемпіонату світу бразильський «Фламенго» - 1:0. Єдиний у зустрічі м’яч забив форвард мерсісайдців Роберто Фірміньо.

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