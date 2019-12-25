«Ліверпуль» зіграє з золотою емблемою на формі
«Ліверпуль» - переможець клубного чемпіонату світу 2019 року
thekoptimes.com
Англійці відсвяткують разом з уболівальниками перемогу на клубному чемпіонаті світу
Англійська Прем’єр-ліга дозволила «Ліверпулю» розмістити на ігровій формі золоту емблему переможця клубного чемпіонату світу 2019 року на матч 20-го туру англійського чемпіонату проти «Вулвергемптона».
Раніше мерсісайдці зверталися до Прем’єр-ліги за відповідним дозволом, інформує The Telegraph.
Аби встигнути замовити відповідну форму, «Ліверпуль» ще має вчасно отримати знак переможця клубного чемпіонату світу від ФІФА.
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Нагадаємо, 21 грудня «Ліверпуль» переміг у фіналі клубного чемпіонату світу бразильський «Фламенго» - 1:0. Єдиний у зустрічі м’яч забив форвард мерсісайдців Роберто Фірміньо.