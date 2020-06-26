З допомогою «Челсі» «Ліверпуль» вперше за 30 років став чемпіоном Англії



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Наародні гуляння в ліверпулі тривали всю ніч Фото - Reuters

Мерсисайдці виграли Прем’єр-лігу за сім турів до завершення турніру

«Ліверпуль» - чемпіон англійської футбольної Прем’єр-ліги сезону-2019/2020.

Титул команда німецького тренера Юрґена Клоппа оформила достроково, за сім турів до завершення турніру. І в заочному режимі.

Де-юре чемпіонами країни мерсисайдцям вдалося стати після того, як 25 червня пізно ввечері «Челсі» на власному полі переміг основного переслідувача «Ліверпуля», торішнього чемпіона «Манчестер Сіті» з рахунком 2:1.

«Аристократи» перемогли завдяки голові з пенальті на 78-й хвилині бразильського екс-футболіста «Шахтаря» Вілліана. До того їх у першому таймі вперед вивів Крістіан Пулішіч, але в другому цей м’яч відіграв Кевін Де Брюйне.

Таким чином, «Ліверпуль» з 86-ма очками в активі став недосяжним. «Ман Сіті» відстає на 23 пункти. Третім іде «Лестер» (55 очок), четвертим - «Челсі» (54). «Манчестер Юнайтед» із 49-ма пунктами п’ятий.

«Ліверпуль» виграв чемпіонат Англії в 19-те в історії, причому попереднього разу команда тріумфувала ще 30 років тому – в сезоні-1989/1990. Коли торік підопічні Юрґена Клоппа стали другими, зазнавши лише однієї поразки і набравши 97 очок, прихильники заговорили про прокляття. Не дивно, адже то був лише другий випадок в історії, коли команда з такою кількістю очок не стала чемпіоном.

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