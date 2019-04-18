«Ліверпуль» знищив «Порту» на шляху в півфінал Ліги чемпіонів (відео)
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Розсилка
«Ліверпуль» зіграє проти «Барселони» в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» додав ще чотири голи на виїзді до двох домашніх проти «Порту» на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів, де англійці зіграють проти «Барселони».
«Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:4
Голи: 0:1 – Мане (26). 0:2 – Салах (65). 1:2 – Мілітао (69). 1:3 – Фірміньо (77). 1:4 – ван Дейк (84).
«Порту»: Касільяс, Теллес, Пепе, Феліпе, Мілітао, Еррера, Данилу, Отавіо (Тикіньо, 46), Браїмі, Марега, Корона.
«Ліверпуль»: Алісон, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матіп, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Вейналдум, Мілнер, Салах, Мане, Орігі (Фірміньо, 46).
Суддя: Маккелі (Нідерланди).
Попередження: Пепе (36) – Мане (32).
Перший матч – 0:2.
Господарі, яким потрібно було рятуватися після гостьової поразки, активно розпочали поєдинок. Втім кілька небезпечних моментів за участі Мареги рахунку не змінили.
Натомість у гостей Мане вибіг з-під захисників господарів та влучно пробив з навісу Салаха. Становище португальців вкрай погіршилося.
До перерви «Порту» не вдалося бодай відіграти один м’яч. Дощ та мокрий газон лише ускладнили завдання.
По перерві Салах звів шанси португальців в розряд теоретичних, коли ввірвався в карний майданчик та пробив під кутом з розрізної передачі Александера-Арнольда.
Лише після цього «Порту» вдалося сквитати один гол. Мілітао влучно пробив головою.
Господарям для порятунку залишалося забити всього лише ще чотири м’ячі за 20 хвилин.
Натомість забивали англійці. Фірміньо пробив у кут воріт на 77-й хвилині.
Згодом ван Дейк ударом головою вчетверте пробив Касільяса.