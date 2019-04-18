«Ліверпуль» знищив «Порту» на шляху в півфінал Ліги чемпіонів (відео)



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«Ліверпуль» Yahoo!Sports

«Ліверпуль» зіграє проти «Барселони» в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Ліверпуль» додав ще чотири голи на виїзді до двох домашніх проти «Порту» на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів, де англійці зіграють проти «Барселони».

«Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:4

Голи: 0:1 – Мане (26). 0:2 – Салах (65). 1:2 – Мілітао (69). 1:3 – Фірміньо (77). 1:4 – ван Дейк (84).

«Порту»: Касільяс, Теллес, Пепе, Феліпе, Мілітао, Еррера, Данилу, Отавіо (Тикіньо, 46), Браїмі, Марега, Корона.

«Ліверпуль»: Алісон, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матіп, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Вейналдум, Мілнер, Салах, Мане, Орігі (Фірміньо, 46).

Суддя: Маккелі (Нідерланди).

Попередження: Пепе (36) – Мане (32).

Перший матч – 0:2.

Господарі, яким потрібно було рятуватися після гостьової поразки, активно розпочали поєдинок. Втім кілька небезпечних моментів за участі Мареги рахунку не змінили.

Натомість у гостей Мане вибіг з-під захисників господарів та влучно пробив з навісу Салаха. Становище португальців вкрай погіршилося.

Гол Мане

До перерви «Порту» не вдалося бодай відіграти один м’яч. Дощ та мокрий газон лише ускладнили завдання.

По перерві Салах звів шанси португальців в розряд теоретичних, коли ввірвався в карний майданчик та пробив під кутом з розрізної передачі Александера-Арнольда.

Гол Салаха

Лише після цього «Порту» вдалося сквитати один гол. Мілітао влучно пробив головою.

Гол Мілітао

Господарям для порятунку залишалося забити всього лише ще чотири м’ячі за 20 хвилин.

Натомість забивали англійці. Фірміньо пробив у кут воріт на 77-й хвилині.

Гол Фірміньо

Згодом ван Дейк ударом головою вчетверте пробив Касільяса.