«Шахтар» вимучив перемогу над клубом першої ліги ціною травми Тараса Степаненка



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Гол Дентіньо вивів «Шахтар» до фіналу Кубка ФК «Шахтар»

СК «Дніпро-1» був дуже близьким до того, щоб перевести гру в екстра-тайм

Донецький «Шахтар» 19-й раз у своїй історії вийшов у фіналу Кубка України. Перемогу над лідерами першої ліги СК «Дніпро-1» команда Паулу Фонсеки вирвала на заключних хвилинах основного часу гри.

СК «Дніпро-1» - «Шахтар» (Донецьк) - 0:2

Голи: 0:1 - Дентіньо (88). 0:2 - Маркос Антоніо (90+4)

«Дніпро-1»: Валерій Юрчук (Кліщук, 75) - Юрій Романюк, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий - Батагов (Загальський, 75) - Кузик, Ігор Когут, Сніжко (Чичиков, 88), Владислав Шаповал - Станіслав Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко

«Шахтар»: П'ятов - Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Тарас Степаненко (Хочолава, 90+2), Маркос Антоніо - Тете (Веллінґтон Нем, 61), Тайсон (к), Манор Соломон - Кайоде (Дентіньо, 80). Тренер - Паулу Фонсека

Судді: Пасхал (Херсон) - Холодинський (Лозова), Євген Данильченко (Луганськ)

Попередження: Ігор Когут (62)

17 квітня. Дніпро. «Дніпро-Арена» 18 462 глядачі

М'яч, який став вирішальним, донеччани забили на 88-й хвилині. Манор Соломон протягнув м'яч правим флангом і м'яко навісив, а Дентіньо, котрий незадовго до того вийшов на заміну, кивнув головою без шансів для голкіпера - 0:1.

Спроби СК «Дніпра-1» відігратися «гірники» вгамували другим голом уже в компенсований арбітром час. На цей раз той же Соломон пробив здалеку, а м'яч, зачепивши маківку голови Маркоса Антоніо, дезорієнтував Андрія Кліщука і влетів по високій дузі у сітку.

Додамо, що між двома м'ячами, невдало приземлившись після верхової боротьби, травму сідничного м'яза отримав хавбек донеччан і збірної України Тарас Степаненко. Гравець не лише не зміг продовжити гри, а й самостійно залишити поля.

Без втрат трохи раніше не обійшовся й СК «Дніпро-1». Через пошкодження, відігравши 70 прекрасних хвилин, поле залишив воротар Валерій Юрчук.

Фінальний матч Кубка України-2018/2019 відбудеться 15 травня на «Славутич-Арені» в Запоріжжі. За 13-й в клубній історії кубок «Шахтар» посперечається з першоліговим СК «Інгульцем» з Петрового, котрий сьогодні сенсаційно переміг луганську «Зорю».