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    Ломаченко і Усик показали, як добре вони вміють грати у футбол (відео)

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    У василя Ломаченка чимало талантів - Ломаченко і Усик показали, як добре вони вміють грати у футбол (відео)
    У василя Ломаченка чимало талантів
    Instagram Василя Ломаченка

    Українські чемпіони демонструють, як гармонійно вони розвинені

    В рамках одного з телепроектів чемпіон світу за трьома версіями в легкій вазі Василь Ломаченко разом з іншим українським боксером, колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком продемонстрували, як добре вони володіють футбольними навиками.

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    Нагадаємо, що Ломаченко нещодавно здобув свій третій чемпіонський пояс у бою з британцем Люком Кемпбеллом.

    Усик 12 жовтня має нарешті дебютувати у суперважкому дивізіоні. Суперник – Суринамець Тайрон Спонґ.

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