Ломаченко і Усик показали, як добре вони вміють грати у футбол (відео)



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У василя Ломаченка чимало талантів Instagram Василя Ломаченка

Українські чемпіони демонструють, як гармонійно вони розвинені

В рамках одного з телепроектів чемпіон світу за трьома версіями в легкій вазі Василь Ломаченко разом з іншим українським боксером, колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком продемонстрували, як добре вони володіють футбольними навиками.

Нагадаємо, що Ломаченко нещодавно здобув свій третій чемпіонський пояс у бою з британцем Люком Кемпбеллом.

Усик 12 жовтня має нарешті дебютувати у суперважкому дивізіоні. Суперник – Суринамець Тайрон Спонґ.