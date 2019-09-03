Офіційно: Усик отримав нового суперника боєм, який відбудеться 12 жовтня



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Нова спроба Олександра Усика дебютувати в суперважкій категорії Matchroom Boxing

Чи відбудеться цей бій?

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернеться в ринг цієї осені.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про поєдинок, підтвердивши суперника українця – суринамця Тайрона Спонґа.

Дебют Усика в суперважкій вазі відбудеться в Чикаґо (штат Іллінойс, США) на арені «Вінтраст» 12 жовтня.

33-річний Спонґ провів на профі-рингу 13 боїв, кожен з яких виграв. 12 з них завершилися нокаутом, включаючи і попередній поєдинок проти еквадорця Джейсона Мінді.

Раніше з'явилася інформація, що Усик дебютує в суперважкій вазі в поєдинку проти росіянина Андрєя Федосова замість камерунця Карлоса Такама. Пізніше український боксер відмовився проводити бій з Федосовим у рамках свого дебюту в суперважкій вазі через «бруд, яка буде литися з обох сторін».

ЗМІ дізналися, що Усик заробить 1,2 мільйони доларів за дебютний бій у суперважкій категорії.