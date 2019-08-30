Василь Ломаченко: Я дуже давно стою в черзі за титулом абсолютного чемпіона світу



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Василь Ломаченко

Зараз Василь Ломаченко знаходиться в двох кроках від своєї заповітної мрії

Цієї суботи, 31 серпня, о 22:00 в програмі «Великий бокс» на «Інтері» - трансляція бою між українцем Василем Ломаченко та британцем Люком Кемпбеллом.

Це один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року: переможець зможе об'єднати три пояси - WBA, WBO і WBC - і наблизитися до титулу абсолютного чемпіона світу. Напередодні цієї важливої події український чемпіон Василь Ломаченко дав велике ексклюзивне інтерв'ю телеканалу «Інтер», яке телеглядачі зможуть подивитися в ефірі перед боєм.

За словами Василя Ломаченка, можливість поспілкуватися з екрану зі співвітчизниками випадає нечасто, тому заради цього інтерв'ю боксер навіть перервав свою підготовку в тренувальному таборі.

«Ми запитали у Василя про все, що цікавить його уболівальників, - розповідає керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Роман Кадемін. - Наприклад, з ким він хотів би зустрітися за об'єднання титулів. Відповідаючи на це питання, боксер нарешті прокоментував нападки в свою сторону американця Теофімо Лопеса, від чого довго утримувався. Також ми торкнулися в розмові теми домінування українських боксерів в світовому боксі. І наостанок з'ясували, чим Василь планує зайнятися після закінчення боксерської кар'єри. Заінтригує: ставати тренером він не планує».

Зараз Василь Ломаченко знаходиться в двох кроках від своєї заповітної мрії - звання абсолютного чемпіона.

«Я дуже давно стою в черзі за титулом абсолютного чемпіона світу, - каже Василь. - Я намагався це зробити, як тільки прийшов у професійний бокс. Правда, починав з іншої вагової категорії - 57 кг. Не вийшло: промоутери не змогли домовитися між собою, так що довелося піднятися в іншу вагову категорію - 59 кг. Там сталася ідентична ситуація. І вже тільки в категорії 61 кг справа зрушила: з'явився один пояс, потім другий, і зараз буду боксувати за третій».

Упевненості в своїх силах Василю додали успіхи його друга і колеги Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, вигравши в рамках спортивного турніру - Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

«Коли Саша став абсолютним чемпіоном світу, я зрозумів, що домогтися подібного в професійному боксі реально. Потрібно дочекатися свого моменту і використовувати його. Тепер цей шанс потихеньку підходить до мене».

За словами Василя Ломаченка, він буде продовжувати боксувати, доки дозволятиме здоров'я, але і про завершення кар'єри говорить спокійно.

«Не можна забувати про вагу, в якій я боксую, - пояснює спортсмен. - Я не важкоатлет, як Саша, який в 37-38 років може перебувати в хорошій кондиції і виступати. У легкій вазі 37 років - це вже стара людина, у якого втрачається реакція, швидкість, витривалість, сила. Зараз мені 32 роки і, в принципі, рік-три - і я задумаюся про завершення кар'єри».

Більше про спортивні плани українського чемпіона, його співпраці зі знаменитим промоутером Бобом Арумом, конкуренції між українськими боксерами, сім'ю і захоплення - в ексклюзивному інтерв'ю Василя Ломаченка програмі «Великий бокс» вже в цю суботу, 31 серпня, о 22:00 на «Інтері».

Джерело: ІНТЕР