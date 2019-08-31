Українки здобули чотири бронзи на чемпіонаті Європи з боксу



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У півфіналі вагової категорії +81 кг Тетяна Шевченко здолала суперницю з Чехії 4:0 ФБУ

Ще одна наша співвітчизниця продовжує битву за золото

Півфінальний день Чемпіонату Європи з боксу серед жінок приніс для збірної України чотири бронзові нагороди. Поступившись у півфінальних поєдинках, треті місця у своїх вагових категоріях посіли:

48 кг – Анна Охота

51 кг – Тетяна Коб

64 кг – Марія Бова

81 кг – Анастасія Черноколенко

Єдина з українок, хто виграв свій півфінал, і продовжує боротьбу за золото континентальної першості – Тетяна Шевченко. Вже сьогодні вона проведе поєдинок за золото Чемпіонату Європи у вазі 81 кг. Суперницею українки стане росіянка Зенфіра Магомедалієва.