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    Українки здобули чотири бронзи на чемпіонаті Європи з боксу

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    У півфіналі вагової категорії +81 кг Тетяна Шевченко здолала суперницю з Чехії 4:0 - Українки здобули чотири бронзи на чемпіонаті Європи з боксу
    У півфіналі вагової категорії +81 кг Тетяна Шевченко здолала суперницю з Чехії 4:0
    ФБУ

    Ще одна наша співвітчизниця продовжує битву за золото

    Півфінальний день Чемпіонату Європи з боксу серед жінок приніс для збірної України чотири бронзові нагороди. Поступившись у півфінальних поєдинках, треті місця у своїх вагових категоріях посіли:

    48 кг – Анна Охота

    51 кг – Тетяна Коб

    64 кг – Марія Бова

    81 кг – Анастасія Черноколенко

    Єдина з українок, хто виграв свій півфінал, і продовжує боротьбу за золото континентальної першості – Тетяна Шевченко. Вже сьогодні вона  проведе поєдинок за золото Чемпіонату Європи у вазі 81 кг. Суперницею українки стане росіянка Зенфіра Магомедалієва. 

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