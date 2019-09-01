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    Ломаченко – Кемпбелл. Повне відео бою

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    Василь Ломаченко домінував майже в кожному раунді - Ломаченко – Кемпбелл. Повне відео бою
    Василь Ломаченко домінував майже в кожному раунді
    Boxrec

    Перевагу українцеві судді віддали одностайно

    Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-1, 11 КО) віднині – чемпіон світу за трьома версіями.

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    У ніч із 31 серпня на 1 вересня за київським часом Василь у Лондоні на рингу О2 Аrena переміг за очками британського претендента Люка Кемпбелла (20-3, 16 КО).

    Тож тепер Ломаченко до своїх поясів WBA і WBO додав вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі. Залишився тільки IBF, яким володіє ґанець Річард Коммі.

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