Ломаченко – Кемпбелл. Повне відео бою



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Василь Ломаченко домінував майже в кожному раунді Boxrec

Перевагу українцеві судді віддали одностайно

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-1, 11 КО) віднині – чемпіон світу за трьома версіями.

У ніч із 31 серпня на 1 вересня за київським часом Василь у Лондоні на рингу О2 Аrena переміг за очками британського претендента Люка Кемпбелла (20-3, 16 КО).

Тож тепер Ломаченко до своїх поясів WBA і WBO додав вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі. Залишився тільки IBF, яким володіє ґанець Річард Коммі.