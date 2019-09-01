Ломаченко у важкому бою переміг Кемпбелла і здобув третій чемпіонський пояс
Тепер українцеві залишилося здобути лише один пояс, щоб стати абсолютним чемпіоном світу
Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-1, 11 КО) віднині – чемпіон світу за трьома версіями.
У ніч із 31 серпня на 1 вересня за київським часом Василь у Лондоні на рингу О2 Аrena переміг британського претендента Люка Кемпбелла (20-3, 16 КО).
Зустріч дворазового олімпійського чемпіона Ломаченка і олімпіоніка-2012 Кемпбелла розпочалася з тривалої розвідки. При цьому Василь із кожним раундом збільшував темп, а наприкінці п'ятої трихвилинки влучив коротким лівим на зустріч у щелепу. Люк поплив, але добити суперника українцеві не дав гонг.
Ломаченко відчутно домінував у рингу до дев'ятого раунду, але у двох наступних почав трохи віддавати ініціативу. Десята трихвилинка - мабуть, перша, яку можна було б віддати Кемпбеллові. Вочевидь, відносна невдача сильно Ломаченка зачепила і одинадцятий раунд у його виконанні був найкращим у цьому бою. Василь відправив суперника в нокдаун і Люкові коштувало чималих зусиль, щоб наступ опонента вгамувати чи, простіше кажучи, вижити. У заключному ж раунді британець взагалі зупинив одну з атак Василя, вхопивши того за ногу.
Врешті, перевагу Ломаченкові віддали всі три судді.
Тож тепер Ломаченко до своїх поясів WBA і WBO додав вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі. Залишився тільки IBF, яким володіє ґанець Річард Коммі.