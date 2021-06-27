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    Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою

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    Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою
    Фото з відкритих джерел

    Українець повертається в ринг після восьмимісячної перерви

    Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проводить перший за останні вісім місяців поєдинок. Суперник нашого боксера – досвідчений японець Масаєші Накатані. В його послужному списку 19 перемог і одна поразка – від Теофімо Лопеса, якому Лома програв усі свої пояси.

    Подробиці про бій, який незабаром розпочнеться: Як Ломаченко йде за реваншем. Що потрібно знати про нового суперника українця.

    5-45. Завершився останній поєдинок, який передвував виходу в ринг Ломи і Накатані.

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    Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)


    Василь уже готовий до виходу в ринг.

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    6-12. Боксери виходять у ринг. Представляють Василя.

    6-13. Поєдинок розпочався. Перший раунд.

    1-57. Пройшов прямий в голову у Василя.

    0-40. Головами зіштовхнулися боксери. У Василя тече кров.

    6-17. Другий раунд. Перший залишився за українцем.

    Василь кілька разів влучив. Кров не тече. Перевага на боці українця.

    6-22 Третій раунд

    Накатані спробував працювати джебом. Але лізе головою вперед Отримав попередження.

    Василь дістав по печінці.

    6-26. Четвертий раунд

    Більш-иенш спокійно пройшов. Накатані клінчує.Блокує руки. Але кілька разів пропустив удари.

    6-30. П'ятий раунд

    Нокдаун у Масаєші. Рефері відкрив рахунок. Раунд завершився.

    6-34. Шостий раунд.

    Найкраща 3-хвилинка. Лома затиснув японця біля канатів і гамселив. Той встояв.

    6-38. Сьомий раунд

    У Накатані набрякло праве око. Ним він мабуть, вже нічого не бачить. Повна перевага Ломи.

    6-42. Восьмий раунд

    Ганяє Вася суперника по рингу. Провів серіюз кількох ударів.

    6-46 Дев'ятий раунд

    Перемога! Не встане вже японець. Рефері зупинив бій

    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою