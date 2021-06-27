Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою
Українець повертається в ринг після восьмимісячної перерви
Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проводить перший за останні вісім місяців поєдинок. Суперник нашого боксера – досвідчений японець Масаєші Накатані. В його послужному списку 19 перемог і одна поразка – від Теофімо Лопеса, якому Лома програв усі свої пояси.
Подробиці про бій, який незабаром розпочнеться: Як Ломаченко йде за реваншем. Що потрібно знати про нового суперника українця.
5-45. Завершився останній поєдинок, який передвував виходу в ринг Ломи і Накатані.
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Василь уже готовий до виходу в ринг.
6-12. Боксери виходять у ринг. Представляють Василя.
6-13. Поєдинок розпочався. Перший раунд.
1-57. Пройшов прямий в голову у Василя.
0-40. Головами зіштовхнулися боксери. У Василя тече кров.
6-17. Другий раунд. Перший залишився за українцем.
Василь кілька разів влучив. Кров не тече. Перевага на боці українця.
6-22 Третій раунд
Накатані спробував працювати джебом. Але лізе головою вперед Отримав попередження.
Василь дістав по печінці.
6-26. Четвертий раунд
Більш-иенш спокійно пройшов. Накатані клінчує.Блокує руки. Але кілька разів пропустив удари.
6-30. П'ятий раунд
Нокдаун у Масаєші. Рефері відкрив рахунок. Раунд завершився.
6-34. Шостий раунд.
Найкраща 3-хвилинка. Лома затиснув японця біля канатів і гамселив. Той встояв.
6-38. Сьомий раунд
У Накатані набрякло праве око. Ним він мабуть, вже нічого не бачить. Повна перевага Ломи.
6-42. Восьмий раунд
Ганяє Вася суперника по рингу. Провів серіюз кількох ударів.
6-46 Дев'ятий раунд
Перемога! Не встане вже японець. Рефері зупинив бій