Ломаченко – Накатані. Онлайн-трансляція бою

Українець повертається в ринг після восьмимісячної перерви

Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проводить перший за останні вісім місяців поєдинок. Суперник нашого боксера – досвідчений японець Масаєші Накатані. В його послужному списку 19 перемог і одна поразка – від Теофімо Лопеса, якому Лома програв усі свої пояси.

Подробиці про бій, який незабаром розпочнеться: Як Ломаченко йде за реваншем. Що потрібно знати про нового суперника українця.

5-45. Завершився останній поєдинок, який передвував виходу в ринг Ломи і Накатані.

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Василь уже готовий до виходу в ринг.

6-12. Боксери виходять у ринг. Представляють Василя.

6-13. Поєдинок розпочався. Перший раунд.

1-57. Пройшов прямий в голову у Василя.

0-40. Головами зіштовхнулися боксери. У Василя тече кров.

6-17. Другий раунд. Перший залишився за українцем.

Василь кілька разів влучив. Кров не тече. Перевага на боці українця.

6-22 Третій раунд

Накатані спробував працювати джебом. Але лізе головою вперед Отримав попередження.

Василь дістав по печінці.

6-26. Четвертий раунд

Більш-иенш спокійно пройшов. Накатані клінчує.Блокує руки. Але кілька разів пропустив удари.

6-30. П'ятий раунд

Нокдаун у Масаєші. Рефері відкрив рахунок. Раунд завершився.

6-34. Шостий раунд.

Найкраща 3-хвилинка. Лома затиснув японця біля канатів і гамселив. Той встояв.

6-38. Сьомий раунд

У Накатані набрякло праве око. Ним він мабуть, вже нічого не бачить. Повна перевага Ломи.

6-42. Восьмий раунд

Ганяє Вася суперника по рингу. Провів серіюз кількох ударів.

6-46 Дев'ятий раунд

Перемога! Не встане вже японець. Рефері зупинив бій