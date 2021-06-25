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    Ломаченко опустив Накатані під час дуелі поглядів (відео)

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    Ломаченко опустив Накатані під час дуелі поглядів (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Українець не хотів дивитися на суперника знизу догори

    Василь Ломаченко, який у ніч з суботи на неділю проведе перший за вісім місяців боксерський поєдинок – проти Масаєші Накатані, провів з суперником дуель поглядів. На початку церемонії українець поклав на плечі японцю руки і спробував силоміць його опустити нижче, бо той аж на 12 см вищий. Накатані жарт зрозумів, але на пропозицію не пристав.

    Бій запланований у Лас-Вегасі 27 червня. Орієнтовний початок – о п’ятій ранку.

    Переможець поєдинку, як вважають експерти, стане претендентом на бій з Теофімо Лопесом, якому Ломаченко поступився минулого року і віддав три свої чемпіонські паски.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченко опустив Накатані під час дуелі поглядів (відео)