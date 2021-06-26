Як Ломаченко йде за реваншем. Що потрібно знати про нового суперника українця

Колишній чемпіон світу і один з найкращих боксерів проведе бій з «колючим» японцем Накатані

Після гучної поразки в жовтні минулого року 27 червня в Лас-Вегасі український боксер Василь Ломаченко проведе свій перший бій. Рік тому він був за крок до мрії – абсолютним чемпіоном світу. А залишився ні з чим. В поєдинку з чемпіоном за версією IBF американцем Теофімо Лопесом український боксер поступився рішенням суддів і втратив пояси чемпіона світу за версіями WBA Super, WBC Franchise і WBO.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

На Василя вилили стільки бруду, що змити його одним поєдинком буде складно. Поразку він пояснив травмою плеча, надрукувавши в соцмережах фото з лікарняної палати, де перебував після перенесеної операції. Звичайний знімок викликав великий резонанс і болюче зачепив Лопеса. Перемогу американця поставили під сумнів і з цим він миритися не збирався. Василя він назвав симулянтом і договорився до того, що після поразки Ломаченко хотів піти з життя.

«Я дуже сильно люблю свою родину і друзів, занадто сильно люблю життя, для того щоб замислюватися про те, що він сказав, – відповів Василь. – Він меле все, що оселяється в його голові. Говорив і про серце, і про душу, які в мене забрав. Але вийшло навпаки. Якщо він так часто про мене згадує, то значить я оселився в його голові. Реваншу він не дає, хоче втекти в іншу вагову категорію. Що ж, ми підемо іншим шляхом».

На суддів надії немає

Боксерська індустрія в США працює на американський ринок. Бійцям з інших країн треба бути на голову вищим за місцевих боксерів, щоб отримати прихильність місцевої публіки. Ломаченко з цим зіштовхнувся вже на початку професіональної кар’єри, коли вже в третьому бою завоював перший чемпіонський титул. Тоді, першого березня 2014 року, в поєдинку з Геррі Расселом Василь на дві голови був сильніший, але один із суддів все ж таки поставив нічийний результат. Пам’ятаючи про це, наступного американця українець змусив здатися в дев’ятому раунді.

Василь Ломаченко, Україна Вік: 33 роки

33 роки Зріст: 170 см

170 см Розмах рук: 166 см

166 см Всього боїв: 16

16 Стійка: правостороння

правостороння Рекорд: 14 перемог, 10 – нокаутом, 2 поразки

Лопес став третім представником США у списку Ломаченка. Не сказати, що Теофімо робив у рингу щось вражаюче. Василь був сам не свій. Виглядав мляво і за очками поступався після перших раундів. Ймовірно, він так побудував бій тактично. Бо у другій половині поєдинку він включився і, здавалося, перемога в кармані.

Трохи здав, щоправда, в останньому раунді, проте, як згодом сказав один із суддів, він був приречений раніше. Максимум на що він міг розраховувати, це на нічию.

З того часу пройшло вісім місяців. Ломаченко довго приходив до тями. На фоні негативних відгуків у пресі він відмовчувався. Лише за місяць, вже після операції на плечі, дав перше інтерв’ю. І вляпався в скандал. Василь заявив, що судді були «заряджені», натякаючи на упередженість. У США це сприйняли як звинувачення в корупції. Виправдовуватися довелося і його промоутеру Бобу Аруму. Котрий, що цікаво, веде і Лопеса.

Подейкують, що проти реваншу Ломаченка з Лопесом виступає засновник компанії Top Rank Promotions Боб Арум. Адже в разі перемоги українця, у нього не залишиться в легкій вазі жодного непереможного боксера.

Претендент на пояс ніколи не вимагає у контракті пункту про можливий реванш. Це прерогатива чемпіона. В нашому випадку останнє слово мало бути за Ломаченком, проте сторона українця таку можливість в угоді не прописала. Ймовірно, була впевнена в перемозі. Прорахунок дорого коштував Василю. Втративши титули, він опинився на роздоріжжі. Як один з найкращих боксерів незалежно від вікової категорії, з ним мало хто хотів зустрічатися.

Зірки дивізіону, що сходять, Раян Гарсія і Джервонта Девіс чекають, поки українець «постаріє», як боксер. Девід Хейні поляпав язиком, але до підпису контракту справа не дійшла. Вирішив зустрітися з Хорхе Лінаресом і ледве не зазнав поразки. Про Лопеса годі було й казати. Зіграла свою роль і пандемія коронавірусу. Без уболівальників проводити бої мало хто погоджувався, адже на кону – великі гроші, повернути які було вкрай важко.

Ломаченку нічого не залишалося, як повернутися до тренувальної зали і чекати вісточки з-за океану.

Хто такий Накатані

Ясності не було кілька місяців. Вище згадуваний Боб Арум навіть пропонував українцю повернутися у пів легкий дивізіон, де він був королем і міг легко повернути це звання. Ломаченко здаватися не збирався. Проте довге очікування набридло не тільки уболівальникам і промоутерам. Хтось з останніх і згадав про Масаєші Накатані – худорлявого велетня-японця, розкусити якого за 20 поєдинків вдалося лише Теофімо Лопесу. Та й то після нокдауну.

«Я навіть думати не міг, що отримаю такий великий бій, – зізнався Накатані. – Був готовий прийняти будь-який поєдинок. Тепер трохи хвилююся. Адже перемога дасть можливість знову вийти на Лопеса. Знаю, що перший бій я йому не програв, хоча так вирішили американські судді».

Масаєші Накатані, Японія Вік: 32 роки

32 роки Зріст: 182 см

182 см Розмах рук: 180 см

180 см Усього боїв: 20

20 Стійка: лівостороння

лівостороння Рекорд: 19 перемог, 13 – нокаутом, 1 поразка

До поєдинку з Лопесом Накатані бився виключно в Японії, де виграв рекордні 18 боїв поспіль. Вийти на Теофімо його змусили обставини. Переможець того двобою виходив на титульний бій за версією IB. Накатані дав Лопесу прикурити. Захист американця раз по разу давав тріщини і вперше в кар’єрі він провів у рингу всі 12 раундів. Судді, як і у випадку з Ломаченком, віддали перевагу Теофімо, проте Масаєші отримав схвальні відгуки і зумів заявити про себе.

Після цього Масаеші провів бій – з Феліксом Вердехо, якого Ломаченко переміг в чвертьфіналі Олімпіади в Лондоні. Фаворитом був боксер з Пуерто-Ріко, однак саме він у підсумку поступився нокаутом. Японець зберіг за собою статус дуже міцного боксера і отримав другорядний титул за версією WBO.

Ломаченко має знову вийти на Лопеса

Поки Теофімо бігає від Лопеса і переносить через зараження коронавірусом поєдинок з Джорджем Камбососом, Ломаченко спробує вийти на нього з другого боку. Він готує яскравий первоманс і запропонував журналістам, щоб ті після бою порівняли, як з японцем впорався Лопес і як виглядатиме на його фоні сам.

«На мене чекає великий бій. Подивіться на мій поєдинок з Накатані, а потім порівняйте, як з ним боксував Теофімо Лопес», – сказав українець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Хоч і заочно, а Василь намагається довести, що він сильніший за Лопеса. Зробити це буде непросто, бо японець має значну перевагу в зрості. 12 см – це не лише відстань від лоба до маківки. Це ще й перевага в довжині рук. Ломаченку доведеться провести бій на ближній дистанції і притискати суперника до канатів. Очевидно, що українець спробує завершити бій достроково, щоб журналістам і фанатам легше було порівнювати його з Лопесом. Василь, у разі перемоги, знову стане претендентом, я що б Теофімо не розповідав, Top Rank Боба Арума змушена буде організувати реванш українця з американцем.

Прогноз на поєдинок

Накатані вищий, і йому простіше боксувати на дистанції. Добре працює джебом, тож Василю доведеться під нього постійно «пірнати» і розривати дистанцію. Це вимагає чимало сил, але, здається, Ломаченко підготувався дуже добре. Українця називають «вовком» - через його вміння багато пересуватися рингом. Напевно запропонує Накатані високий темп. Якщо його витримає, то має перемагати.

Японець дуже витривалий, тому одесит спробує не затягувати сутичку. Поступатися Василю не можна. В іншому випадку йому доведеться повернутися у пів легку вагу, або взагалі завершити боксерську кар’єру.

Букмекери віддають перевагу українцю. Коефіцієнт на його перемогу – 1,06. На успіх Накатані – 7,5. Нічия оцінена як 1 до 22-х

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані

Поєдинок Василя Ломченка і Масаєші Накатані пройде у ніч на 27 червня в Лас-Вегасе (США) на арене Virgin Hotels. Онлайн трансляция бою пройде в США на телеканалі ESPN. В Україні вечір боксу покаже медіасервіс Megogo. Орієнтовний вихід боксерів у ринг запланований на п’яту годину ранку.

Геннадій Чеховський, для «Главкома»